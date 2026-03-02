Gram altın durmuyor: Kapalıçarşı'da tabela hareketli

Altın fiyatları ne durumda? Altın yükseliyor mu? Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar? Hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından altın fiyatları ve Kapalıçarşı'daki son durum en çok merak edilenlerden oldu.

"TABELA HAREKETLİ"

TGRT Haber muhabiri Nermin Geyik, Kapalıçarşı'daki son durumla ilgili aktardığı bilgilerde, tabeladaki fiyatlardaki hareketliliğe işaret edip Gram altının alışta 7735 TL'den, satışta 7988 TL'lerde seyrettiğini aktardı. Sabah saatlerinde yani 09.30 civarında fiyatların biraz daha yüksek olduğunu, gram altın alış fiyatının 7751 TL seviyesinde işlem gördüğünü belirtti. Tabelanın hareketli olduğunu vurgulayan Geyik, sık sık rakamların oynadığını aktardı. Kısa bir süre içinde gram altın alış fiyatının 7728 - 7735 seviyelerinde hareket ettiğini kaydetti.

O anlarda ons altın Kapalıçarşı'da 5399 dolar seviyelerinde seyrederken saat 11.42 itibarıyla 5.405 dolar seviyelerine çıktı. Geyik, Kapalıçarşı'da alım ya da satış hareketliliğinin olmadığını da vurguladı. Tabelanın sık sık kendini güncellediğine dikkat çekti. Yaprak Hırka Yıldız ise, gram fiyatının sabah 8100 TL'nin üzerini gördüğünü işaret edip, 7900'lere kadar gerilediğini aktararak dalgalı bir seyir olduğunu vurguladı.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...