Gram altın durmuyor: Kapalıçarşı'da tabela hareketli

Altın fiyatlarında sert yükseliş devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın misillemeleriyle devam ederken süreçte gerilim tırmanırken kritik gelişmelerden altın fiyatları da etkileniyor. Altın fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde yükseliş kaydedilirken Kapalıçarşı'daki son durum da merak ediliyor. İşte detaylar...

Hande Dağ

Altın fiyatları ne durumda? Altın yükseliyor mu? Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar? Hafta sonu ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından altın fiyatları ve Kapalıçarşı'daki son durum en çok merak edilenlerden oldu.

Gram altın durmuyor: Kapalıçarşı da tabela hareketli 1

"TABELA HAREKETLİ"

TGRT Haber muhabiri Nermin Geyik, Kapalıçarşı'daki son durumla ilgili aktardığı bilgilerde, tabeladaki fiyatlardaki hareketliliğe işaret edip Gram altının alışta 7735 TL'den, satışta 7988 TL'lerde seyrettiğini aktardı. Sabah saatlerinde yani 09.30 civarında fiyatların biraz daha yüksek olduğunu, gram altın alış fiyatının 7751 TL seviyesinde işlem gördüğünü belirtti. Tabelanın hareketli olduğunu vurgulayan Geyik, sık sık rakamların oynadığını aktardı. Kısa bir süre içinde gram altın alış fiyatının 7728 - 7735 seviyelerinde hareket ettiğini kaydetti.

Gram altın durmuyor: Kapalıçarşı da tabela hareketli 2

O anlarda ons altın Kapalıçarşı'da 5399 dolar seviyelerinde seyrederken saat 11.42 itibarıyla 5.405 dolar seviyelerine çıktı. Geyik, Kapalıçarşı'da alım ya da satış hareketliliğinin olmadığını da vurguladı. Tabelanın sık sık kendini güncellediğine dikkat çekti. Yaprak Hırka Yıldız ise, gram fiyatının sabah 8100 TL'nin üzerini gördüğünü işaret edip, 7900'lere kadar gerilediğini aktararak dalgalı bir seyir olduğunu vurguladı.

Gram altın durmuyor: Kapalıçarşı da tabela hareketli 3

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altın durmuyor: Kapalıçarşı da tabela hareketli 4

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.637,20
7.638,03
% 2.72
11:52
Ons Altın / TL
237.243,19
237.379,60
% 2.61
12:07
Ons Altın / USD
5.396,90
5.397,54
% 2.53
12:07
Çeyrek Altın
12.219,51
12.488,18
% 2.72
11:52
Yarım Altın
24.362,65
24.976,36
% 2.72
11:52
Ziynet Altın
48.878,05
49.799,96
% 2.72
11:52
Cumhuriyet Altını
51.947,00
52.732,00
% 5.44
13:38
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları canlı altın fiyatları güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları
