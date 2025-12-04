FİNANS

Gram altın fiyatları Fed baskısı altında: Yatırımcılar temkinli

Gram altın fiyatları, yatırımcıların Fed'in faiz politikalarına dair beklentileri ve kar realizasyonu yapmasıyla hafif düşüş gösterdi. Gelecek hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde piyasalar temkinli bir duruş sergiliyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının yükselişi için yeni bir tetikleyiciye ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Gram altın fiyatları Fed baskısı altında: Yatırımcılar temkinli

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesinde altın fiyatlarında hafif gerileme yaşanıyor. Yatırımcılar, faiz indirimi beklentileri ve kar realizasyonu nedeniyle temkinli duruş sergiliyor.

Altın piyasası, yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısını beklemesi ve bir miktar kar realizasyonuna gitmesiyle birlikte sakin bir gün geçiriyor. Gram altın fiyatı, bu gelişmelerin etkisiyle hafif bir gerileme göstererek 5.718 TL seviyesine geldi. Altının ons fiyatı da yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 189 dolara geldi. Piyasa analistleri, yatırımcıların gelecek hafta yapılacak Fed toplantısı öncesinde pozisyonlarını korumaya çalıştığını belirtiyor. Fed'in faiz politikalarına dair belirsizlik, altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Yatırımcılar, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair ipuçları ararken, yaklaşan ekonomik veriler de yakından takip ediliyor.

ABD'de açıklanan verilerin gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisini güçlendirmesine karşın, Japonya'da tahvil piyasalarındaki gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indirimine gidilebileceği beklentisinin gücünü korumasına rağmen, altın fiyatlarındaki düşüşte yatırımcıların kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesi de etkili oldu.

Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında da gram altına paralel olarak hafif düşüşler gözlemleniyor. Altın yatırımcıları, piyasalardaki dalgalanmaları yakından takip ederek, gelecekteki fiyat hareketlerine dair stratejiler geliştirmeye çalışıyor.

Sonuç olarak, gram altın fiyatları Fed'in faiz politikalarına dair belirsizlikler ve yatırımcıların kar realizasyonu nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Fed'den gelecek açıklamalar ve ekonomik veriler, altın fiyatlarının yönünü belirlemede kritik rol oynayacak. Yatırımcıların dikkatli olması ve piyasaları yakından takip etmesi önem taşıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.720,49
5.721,26
% -0.34
16:02
Ons Altın / TL
177.733,56
177.764,46
% -0.45
16:17
Ons Altın / USD
4.187,16
4.187,73
% -0.45
16:17
Çeyrek Altın
9.152,79
9.354,26
% -0.34
16:02
Yarım Altın
18.246,46
18.706,59
% -0.35
16:02
Ziynet Altın
36.607,31
37.298,77
% -0.35
16:02
Cumhuriyet Altını
38.506,00
39.088,00
% -0.56
15:49
