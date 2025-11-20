Gram altın fiyatları Fed tutanaklarının gölgesinde: Yatırımcılar ne beklemeli?

ABD Merkez Bankası'nın Faiz Politikası Altın Piyasasını Nasıl Etkiliyor?

Altın piyasası, 20 Kasım 2025 tarihinde Fed tutanaklarının etkisi altında dalgalanmaya devam ediyor. Gram altın, güne 5 bin 541 lira seviyesinden başladı. Fed'in gelecek ay faiz indirimine gitme ihtimalinin azalması, altın fiyatlarını baskılayan temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Külçe altın, önceki iki seansta kaydettiği yaklaşık yüzde 1'lik değer artışının ardından 4.075 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların Fed'in olası hamlelerine karşı temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.

ABD'de Ekim ayı istihdam raporunun yayınlanmayacak olması, Fed yetkililerinin yıl sonu toplantısı öncesinde önemli bir veri eksikliği yaşamasına neden oluyor. Ekim ayı toplantısının tutanakları ise, birçok yetkilinin 2025'in geri kalanında faizleri sabit tutmanın uygun olacağını düşündüğünü ortaya koyuyor. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Çünkü altın, faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğu için, faiz oranlarının yüksek seyretmesi altının cazibesini azaltabiliyor.

Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da gram altın ile paralel bir seyir izliyor. Yatırımcılar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ederek, portföylerini buna göre şekillendirmeye çalışıyor. Özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde, altın güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor. Ancak Fed'in faiz politikalarına ilişkin net bir yol haritası sunmaması, altın fiyatlarında volatiliteye neden olabiliyor.

Analistler, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de Fed'in açıklamaları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak hareket edeceğini belirtiyor. Özellikle enflasyon verileri, istihdam rakamları ve jeopolitik riskler, altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yatırımcıların, bu faktörleri dikkate alarak, altın yatırımlarını yönetmeleri öneriliyor.

Sonuç olarak, gram altın fiyatları Fed tutanaklarının gölgesinde yatay bir seyir izlerken, yatırımcılar Fed'in faiz politikalarına ilişkin gelecekteki adımlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek. Bu nedenle, altın yatırımcılarının dikkatli ve bilinçli kararlar alması büyük önem taşıyor.