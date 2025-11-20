FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Gram altın fiyatları Fed tutanaklarının gölgesinde: Yatırımcılar ne beklemeli?

Gram altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarının yayınlanmasının ardından yatay bir seyir izliyor. Fed'in faiz politikalarına ilişkin belirsizlik, yatırımcıların altın piyasasındaki beklentilerini şekillendiriyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde altın fiyatlarında yaşanabilecek olası hareketlere dikkat çekiyor.

Gram altın fiyatları Fed tutanaklarının gölgesinde: Yatırımcılar ne beklemeli?

ABD Merkez Bankası'nın Faiz Politikası Altın Piyasasını Nasıl Etkiliyor?

Altın piyasası, 20 Kasım 2025 tarihinde Fed tutanaklarının etkisi altında dalgalanmaya devam ediyor. Gram altın, güne 5 bin 541 lira seviyesinden başladı. Fed'in gelecek ay faiz indirimine gitme ihtimalinin azalması, altın fiyatlarını baskılayan temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Külçe altın, önceki iki seansta kaydettiği yaklaşık yüzde 1'lik değer artışının ardından 4.075 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu durum, yatırımcıların Fed'in olası hamlelerine karşı temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.

ABD'de Ekim ayı istihdam raporunun yayınlanmayacak olması, Fed yetkililerinin yıl sonu toplantısı öncesinde önemli bir veri eksikliği yaşamasına neden oluyor. Ekim ayı toplantısının tutanakları ise, birçok yetkilinin 2025'in geri kalanında faizleri sabit tutmanın uygun olacağını düşündüğünü ortaya koyuyor. Bu durum, altın yatırımcıları için önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Çünkü altın, faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olduğu için, faiz oranlarının yüksek seyretmesi altının cazibesini azaltabiliyor.

Çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da gram altın ile paralel bir seyir izliyor. Yatırımcılar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ederek, portföylerini buna göre şekillendirmeye çalışıyor. Özellikle küresel ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde, altın güvenli liman olarak görülmeye devam ediyor. Ancak Fed'in faiz politikalarına ilişkin net bir yol haritası sunmaması, altın fiyatlarında volatiliteye neden olabiliyor.

Analistler, altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de Fed'in açıklamaları ve küresel ekonomik gelişmelere bağlı olarak hareket edeceğini belirtiyor. Özellikle enflasyon verileri, istihdam rakamları ve jeopolitik riskler, altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yatırımcıların, bu faktörleri dikkate alarak, altın yatırımlarını yönetmeleri öneriliyor.

Sonuç olarak, gram altın fiyatları Fed tutanaklarının gölgesinde yatay bir seyir izlerken, yatırımcılar Fed'in faiz politikalarına ilişkin gelecekteki adımlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek. Bu nedenle, altın yatırımcılarının dikkatli ve bilinçli kararlar alması büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emeklilere ek gelir! Tutarlar belli olduEmeklilere ek gelir! Tutarlar belli oldu
Demiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldıDemiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.569,71
5.570,47
% 0.35
16:05
Ons Altın / TL
173.266,26
173.314,89
% 0.38
16:20
Ons Altın / USD
4.089,94
4.090,45
% 0.34
16:20
Çeyrek Altın
8.911,53
9.107,72
% 0.35
16:05
Yarım Altın
17.767,37
18.215,44
% 0.35
16:05
Ziynet Altın
35.646,14
36.319,48
% 0.35
16:05
Cumhuriyet Altını
38.291,00
38.874,00
% -0.69
16:00
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.