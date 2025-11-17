FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Gram altın fiyatlarında denge arayışı: Fed beklentileri ve ekonomik veri belirsizliği

Gram altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin azalan iyimserlik ve ertelenen ekonomik verilerin yarattığı belirsizlik ortamında denge arayışında. Piyasalar, Fed'in gelecekteki adımları ve ekonomik göstergelerin altın fiyatları üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

Gram altın fiyatlarında denge arayışı: Fed beklentileri ve ekonomik veri belirsizliği

Altın, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına dair belirsizlikler ve bekleyen ekonomik veriler arasında yön arıyor.

Altın piyasası, 17 Kasım 2025 itibarıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına dair karmaşık sinyaller ve kritik ekonomik verilerin gecikmesiyle şekillenen bir belirsizlik ortamında seyrediyor. Gram altın fiyatları, bu faktörlerin etkisiyle dalgalanırken, yatırımcılar ve piyasa analistleri, Fed'in olası adımlarını ve ekonomik göstergelerin altın üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirmeye çalışıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 4 bin 59 dolarda seyrediyor. ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlikler altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. ABD Merkez Bankası üyelerinden gelen açıklamalar, aralık ayına ilişkin faiz indirim beklentilerinin zayıflamasına neden oluyor. Öte yandan hükümetin kapalı kalmasıyla aksayan verilerin ne zaman açıklanacağı da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, ons altın, 22 ayar altın, ata altın ve Cumhuriyet altını gibi farklı altın türlerinin fiyatları, piyasadaki genel eğilimleri yansıtıyor. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların risk iştahını ve portföy tercihlerini etkileyebilir.

Ekonomik verilerin gecikmesi ve Fed'in faiz politikasına dair belirsizlik, altın fiyatları üzerinde baskı yaratırken, bazı analistler altının güvenli liman özelliği nedeniyle uzun vadede değerini koruyacağını savunuyor. Diğer yandan, faiz oranlarının yükselmesi, altının cazibesini azaltabilir ve fiyatları aşağı çekebilir. Bu nedenle, altın piyasasının geleceği, hem Fed'in politikalarına hem de küresel ekonomik koşullara bağlı olacak.

Özellikle gram altın yatırımcıları, bu belirsizlik ortamında dikkatli hareket etmeli ve piyasayı yakından takip etmelidir. Farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve risk toleransına uygun yatırım kararları alınması önemlidir.

Sonuç olarak, gram altın fiyatları, Fed'in faiz politikalarına dair belirsizlik ve ertelenen ekonomik veriler nedeniyle kısa vadede dalgalanmaya devam edebilir. Ancak, altının uzun vadeli performansı, küresel ekonomik koşullar ve yatırımcıların risk algısı gibi faktörlerden etkilenecektir. Yatırımcıların bu belirsizlik ortamında dikkatli ve bilinçli kararlar alması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜİK açıkladı! Çiftçinin ekim ayı enflasyonu belli olduTÜİK açıkladı! Çiftçinin ekim ayı enflasyonu belli oldu
'Altınım gümüşüm var diye çok sevinmeyin' Çarpıcı 2026 çıkışı 'Altınım gümüşüm var diye çok sevinmeyin' Çarpıcı 2026 çıkışı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.553,22
5.553,86
% 0.04
12:12
Ons Altın / TL
172.889,03
172.937,20
% 0.15
12:27
Ons Altın / USD
4.084,18
4.084,73
% -0.06
12:27
Çeyrek Altın
8.885,16
9.080,57
% 0.04
12:12
Yarım Altın
17.715,61
18.162,33
% 0.05
12:12
Ziynet Altın
35.540,63
36.211,19
% 0.04
12:12
Cumhuriyet Altını
38.250,00
38.820,00
% 0.45
12:57
Anahtar Kelimeler:
gram altın Altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.