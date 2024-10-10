Gram altın için 3 bin 750 TL seviyesine çok yakın tarih verdi! Düşüş alım fırsatı mı? 'Altını destekleyen gelişmeler...'

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram altın fiyatı ne kadar olacak? Altına yatırım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği soruların başında bunlar geliyor. Bir yandan da altında yaşanan geri çekilmelerin alım fırsatı olup olmayacağı araştırılıyor. Öte yandan Çin Merkez Bankası yükselen fiyatlar sebebiyle rezervleri için altın alımını 5 ay üst üste erteledi. Eylül ayında da rezervler için altın alımı yapmadı. Peki bu piyasalardaki diğer gelişmeler Türkiye'de altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altındaki düşüş devam eder mi? İşte detaylar...

"HIZLI YÜKSELİŞ SONRASINDA BİR DÜZELTME GELECEĞİNİ BİZ DE BEKLİYORDUK"

Habertürk'te Çin'in aldığı bu kararın Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini ve altının olası yönünü değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra altında hızlı bir yükseliş söz konusuydu. Sonrasında da gelen ekonomik verilerle gelecek aylar itibarıyla Kasım ve Aralık'ta da faiz indirimi beklentisi oluştu ve 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi var. Diğer gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının da faiz indirim sürecinde olduğunu görüyoruz. Bunlar altını destekleyen gelişmeler. Diğer taraftan bölgemizdeki jeopolitik gerginlikler de yine altını destekleyen gelişmelerdi. Ama bu arada Çin'in altın alımı da tabii yine altın fiyatının yukarı hareketinde destek olduğu günler de zamanlar da olmuştu. Ama Çin Merkez Bankası'nın almaması altın fiyatını çok fazla etkileyeceği kanaatinde değilim. Ama hızlı yükseliş sonrasında bir düzeltme geleceğini biz de bekliyorduk. Nitekim bugün (dün) itibarıyla 2607 dolar ons seviyelerinde şu anda ki 2670 dolarlara kadar çıkmıştı. Onun iç piyasaya yansıması tam olarak aynı şekilde yansımıyor. Çünkü biz de altında ithalatında kota olduğu için zaman zaman altın talebiyle bu kotadan dolayı talep karşılanamayınca dış piyasayla iç piyasa arasındaki kilogram dolar bazındaki farkın zaman zaman 1500 dolarlardan bugünkü gibi 4000 dolarlara çıktığını görüyoruz. Ama yine de geçtiğimiz günlerdeki 3080 TL seviyelerinde bugün 3030 TL seviyelerine kadar geri çekilmiş durumda. Dolar/TL'nin herhangi bir çarpan etkisinden söz etmek mümkün değil ama bu gerilemelerde altının onsunda 2600 ve 2585 seviyeleri görülebilir. İçeride de bu 24 ayar altının gram fiyatını 3 bin TL, 2 bin 975 TL'ye kadar geri çekilmesine neden olabilir. Ama yine de faiz indirim süreci altını destekleyecek. Aynı zamanda jeopolitik gerginlikler de altını destekleyecek bir dönemdeyiz.

SENE SONUNA KADAR ALTININ SEYRİ NE OLACAK?

Dünyadaki özellikle enflasyonun ve hizmet enflasyonunun hala düşürülemiyor olması, gıda enflasyonunun da hala iklimsel gerekçelerle hala katılığını sürdürüyor olması enflasyona karşı güvenli liman özelliği altının devam ediyor. O bakımdan çok fazla bir gerileme beklemiyoruz. Dediğim gibi 2550 dolarlardan başlamamıştı faiz indirimi sonrasındaki yükselişe, ancak buralara gelebilir tekrar. Burada da 24 ayar altının gram fiyatı 2 bin 950 TL seviyelerini görebiliriz. Ancak ilerleyen günlerde Amerikan seçimleri de dahil olmak üzere jeopolitik gerginliklerin bölgemizde hala devam ediyor olmasından kaynaklanan yükselişin, sene sonu itibarıyla altının onsunun 2700-2750 dolar ons seviyelerine kadar tırmanması söz konusu olabilir.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Bu da içeride 24 ayar altının gram fiyatının şu anda sakin olan dolar/TL'nin sene sonuna doğru biraz daha toparlanma beklentisiyle beraber çarpan etkisiyle muhtemelen 3 bin 500 TL - 3 bin 750 TL seviyeleri görülebilir diye düşünüyorum. Aslında geri çekilmeler orta ve uzun vadeli alım fırsatı yaratıyor, böyle bakmak gerekiyor altına."