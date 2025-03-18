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Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergi sonrası Muhammet Bayram'dan yeni uyarı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
18.03.2025 15:09
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MYNET ÖZEL | Altın fiyatlarında son durum! Gram altın ne kadar olacak? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın yatırımcıları bu soruların yanıtını araştırırken son olarak bankadan yapılan altın işlemlerine ek vergi geldi. Peki, bu düzenlemenin etkileri ne olacak? Mynet’e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili değerlendirmelerini aktarırken gram altında yıl sonu için dikkat çeken bir tahminde bulundu. İşte altında son duruma dair Bayram'ın değerlendirmeleri...

Gram altın için '5000 TL' dedi! Altında ek vergi sonrası Muhammet Bayram'dan yeni uyarı
Mynet Özel Haber

MYNET ÖZEL | Bankadan yapılan altın işlemleri ek vergi gelmesi sonrası konunun detayları araştırılırken bu durumun ne gibi etkiler yaratacağı da merak ediliyor. Bir yandan altın fiyatlarındaki yükselişle beraber altının bundan sonraki seyri de altın almak isteyen ya da elinde altın bulunduranların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Mynet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, altın işlemlerinde ek vergi konusu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayram, altın fiyatlarındaki yükselişe de dikkat çekti ve tahminlerini sıraladı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi düşecek mi? Yıl sonu gram altın ne kadar olacak? İşte detaylar...

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"OLUMSUZ BİR DURUM TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Bankadan yapılan altın işlemlerindeki ek vergi konusunu değerlendiren Bayram "Bugün itibarıyla bankadan yapılan altın işlemlerine ek vergi geldi. Yani 1000 liralık işlem karşılığı 2 TL vergi ödenecektir. Ben söz konusu verginin devletin cari açığına ve vatandaşın tasarruf bilincine aykırı yani yanlış olduğunu düşünüyorum. Öncelikle devletimiz geçtiğimiz hafta kesme altın satışını yasakladı ve daha öncesinde de altın işlemlerinde 180.000 TL üzerindeki kuyumculuk işlemlerinde kimlik ibrazı zorunlu hale geldi. Tüm bunlar sahte altın, kayıt dışı altın ve benzeri işlemlerle kayıt içine alınamayan altının takibi için yapıldı. Vatandaşın fiziki altından çıkması yani banka ve finans kuruluşları üzerinden altın alım ve satımını yapması devlet için yapılan bu değişiklikler yanında cari açığını kapatma noktasında çok önemlidir" dedi.

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Devamında Bayram, "Malumunuz olduğu üzere Merkez Bankası rezervimiz 170 milyar dolara dayandı ve cari işlemler açığımızın en önemli nedeni altın ve enerji giderimizdir. Yani altın ithalatımız sınırlı olsa cari açığımız kapanacak, Türkiye not görünümü yükselecek ve risk primimiz düşecektir. Fiziki altın alım satımını vatandaş nezdinde caydırmak için tasarruf sahiplerinin bankada bulunan altın hesaplarına ve altın fonlarına yönlendirilmesi esastır. Devletimiz hem altındaki kayıt dışılığı önlemek hem altın kaynaklı cari açımızın azaltılması hem de bu değerlerin milli ekonomiye kazandırılması için banka ve finans kurumları üzerine yapılacak işlemleri özendirmek yerine 1000’de 2'lik bir vergi gelmesi olumsuz bir durum teşkil etmektedir. Her ne kadar yasaklanmış olsa da maalesef banka ve finans kurumları üzerinden değil de harici ve kayıt dışı yöntemlerle altın alım satımını söz konu düzenleme artıracaktır diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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"JEOPOLİTİK RİSKLERDEN BESLENEN ALTIN YÜKSELİŞİNE DEVAM EDECEKTİR"

Peki, altın yükselecek mi düşecek mi? Altının seyrine dair de değerlendirmelerini aktaran Bayram "Trump’ın göreve gelmesinden itibaren altın yüzde 17 ila yüzde 18'lik bir artışa sahne olarak 3000 dolar seviyesine geldi. Gram altın da 3500 TL seviyesiyle yeni rekorunu kırdı. Amerika’nın tarife misillemeleri, vergi artışları, Grönland ve Kanada‘yı ve Panama‘yı ilhak etme çalışmaları, diğer yandan Rusya Ukrayna savaşını bitirmekle birlikte Ukrayna topraklarını paylaşmak istemesi, İsrail’in Filistin soykırımına devam etmesi Amerikan destekli olarak ve Yemen‘deki Husilerin vurulmasıyla İran’ın hedefe konduğu bir siyasi ortamda maalesef jeopolitik risklerden beslenen altın yükselişine devam edecektir" dedi.

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GRAM ALTIN İÇİN YIL SONU TAHMİNİ

Hem ons altın hem de gram altın ile ilgili tahminlerini de aktaran Bayram "Benim yıl sonu tahminim altın ons 3250 ila 3500 dolar seviyesi olacaktır. Yıl sonu gram altında ise 4500 TL ile 5000 TL arasında gram altının fiyatlanacağını bekliyorum. Altın onsu dolar bazlı olduğu için dolardaki artış da kısmi olarak altın fiyatlarına yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.575,55
3.576,01
% 1.12
16:11
Ons Altın / TL
111.297,94
111.326,45
% 1.22
16:26
Ons Altın / USD
3.036,53
3.036,91
% 1.19
16:26
Çeyrek Altın
5.720,88
5.846,77
% 1.12
16:11
Yarım Altın
11.406,00
11.693,55
% 1.12
16:11
Ziynet Altın
22.883,51
23.315,58
% 1.12
16:11
Cumhuriyet Altını
23.905,00
24.266,00
% 4.29
16:01
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