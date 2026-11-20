BİM’de bu hafta 24 Kasım Salı günü ayçiçek yağı, süt ürünleri, şarküteri çeşitleri ve Gabby’s Dollhouse lisanslı çocuk bakım ürünleri raflara geliyor. 25 Kasım Çarşamba ortopedik yatak, bazalar, masaj koltuğu ve ünlü markaların kol saatleri satışa çıkıyor. 27 Kasım Cuma ise Chef’s çelik tencere ve sahan setleri, şık sunumluklar, Dagi ev tekstili, örgü yumakları ve pratik hurç düzenleyiciler bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

24 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

DreamWorks Gabby's Dollhouse simli body mist 89 TL

DreamWorks Gabby's Dollhouse parfüm 119 TL

DreamWorks Gabby's Dollhouse deodorant 65 TL

DreamWorks Gabby's Dollhouse oje seti 329 TL

DreamWorks Gabby's Dollhouse katlanabilir aynalı tarak 99 TL

Lays klasik / Ruffles original / Doritos taco / Doritos nacho cips çeşitleri 85 TL

Süsse çokobis bisküvili sütlü çikolata 102 g 55 TL

Snacks Art bakliyat cipsi çeşitleri 40 g 79 TL

Züber nohut cipsi çeşitleri 75 g 59 TL

Master Potato patates cipsi 160 g 95 TL

Otamon kurutulmuş yaban mersini 120 g 125 TL

Barista espresso çekirdek kahve sao paulo 500 g 399 TL

I-Cool enerji içeceği 500 ml 44,50 TL

Emek ayçiçek yağı 5 l 425 TL

İçim %0,5 yağlı süt 1 l 42,50 TL

Hastavuk piliç döner 1000 g 245 TL

Beşler dilimli piliç sucuk 500 g 139 TL

Aytaç tavuk dürüm tantuni 165 g 59 TL

Emin dana macar salam 150 g 79 TL

25 Kasım Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Homedius royalty pedli bonel yaylı çift kişilik yatak 9,990 TL

Homedius multi comfort visco torba yaylı çift kişilik yatak 9,950 TL

Homedius bamboo plus bonel yaylı tek kişilik yatak 3,250 TL

Homedius multicomfort visco torba yaylı tek kişilik yatak 5,790 TL

Homedius ecosleep tek kişilik kılıflı sünger yatak 1,690 TL

Dienni tek kişilik sandıklı baza ve başlık 9,750 TL

Dienni çift kişilik sandıklı baza ve başlık 12,950 TL

27 Kasım Cuma 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Ören Bayan favori batik yumak 3'lü 159 TL

Ören Bayan angora yumak 2'li 115 TL

Ören Bayan deluxia yumak 2'li 115 TL

Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf 395 TL

Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf 299 TL

Dagi ayak havlusu 199 TL

Mega kutulu hurç 159 TL

Baza kutulu hurç 139 TL

Kulplu pencereli maxi hurç 69 TL

Kulplu pencereli mega hurç 85 TL

Mega hurç 109 TL

Maxi hurç 85 TL

Mini hurç 65 TL

Chef's karnıyarık tencere 1,150 TL

Chef's derin tencere 899 TL

Chef's çelik sahan set 1,550 TL

Chef's meyve bıçağı 3'lü 125 TL

Rooc sebze bıçağı çeşitleri 4'lü 75 TL

Pirge soyacak çeşitleri 169 TL

Glass in Love gravürlü cam kahve bardağı 6'lı 149 TL

Sarkap Home gold metal yuvarlak sunum tepsisi 45 TL

Glass in Love gravürlü cam kahve yanı su bardağı 6'lı 199 TL

Sarkap Home gold metal lokumluk 17 TL

Kahve sunumluğu 2'li 17 TL

Bu içerik 20 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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