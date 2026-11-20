BİM’de bu hafta 24 Kasım Salı günü ayçiçek yağı, süt ürünleri, şarküteri çeşitleri ve Gabby’s Dollhouse lisanslı çocuk bakım ürünleri raflara geliyor. 25 Kasım Çarşamba ortopedik yatak, bazalar, masaj koltuğu ve ünlü markaların kol saatleri satışa çıkıyor. 27 Kasım Cuma ise Chef’s çelik tencere ve sahan setleri, şık sunumluklar, Dagi ev tekstili, örgü yumakları ve pratik hurç düzenleyiciler bulunuyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
24 Kasım Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu
DreamWorks Gabby's Dollhouse simli body mist 89 TL
- DreamWorks Gabby's Dollhouse parfüm 119 TL
- DreamWorks Gabby's Dollhouse deodorant 65 TL
- DreamWorks Gabby's Dollhouse oje seti 329 TL
- DreamWorks Gabby's Dollhouse katlanabilir aynalı tarak 99 TL
Lays klasik / Ruffles original / Doritos taco / Doritos nacho cips çeşitleri 85 TL
- Süsse çokobis bisküvili sütlü çikolata 102 g 55 TL
- Snacks Art bakliyat cipsi çeşitleri 40 g 79 TL
- Züber nohut cipsi çeşitleri 75 g 59 TL
- Master Potato patates cipsi 160 g 95 TL
- Otamon kurutulmuş yaban mersini 120 g 125 TL
- Barista espresso çekirdek kahve sao paulo 500 g 399 TL
- I-Cool enerji içeceği 500 ml 44,50 TL
Emek ayçiçek yağı 5 l 425 TL
- İçim %0,5 yağlı süt 1 l 42,50 TL
- Hastavuk piliç döner 1000 g 245 TL
- Beşler dilimli piliç sucuk 500 g 139 TL
- Aytaç tavuk dürüm tantuni 165 g 59 TL
- Emin dana macar salam 150 g 79 TL
25 Kasım Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Homedius royalty pedli bonel yaylı çift kişilik yatak 9,990 TL
- Homedius multi comfort visco torba yaylı çift kişilik yatak 9,950 TL
- Homedius bamboo plus bonel yaylı tek kişilik yatak 3,250 TL
- Homedius multicomfort visco torba yaylı tek kişilik yatak 5,790 TL
- Homedius ecosleep tek kişilik kılıflı sünger yatak 1,690 TL
- Dienni tek kişilik sandıklı baza ve başlık 9,750 TL
- Dienni çift kişilik sandıklı baza ve başlık 12,950 TL
27 Kasım Cuma 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Ören Bayan favori batik yumak 3'lü 159 TL
- Ören Bayan angora yumak 2'li 115 TL
- Ören Bayan deluxia yumak 2'li 115 TL
- Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf 395 TL
- Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf 299 TL
- Dagi ayak havlusu 199 TL
Mega kutulu hurç 159 TL
- Baza kutulu hurç 139 TL
- Kulplu pencereli maxi hurç 69 TL
- Kulplu pencereli mega hurç 85 TL
- Mega hurç 109 TL
- Maxi hurç 85 TL
- Mini hurç 65 TL
Chef's karnıyarık tencere 1,150 TL
- Chef's derin tencere 899 TL
- Chef's çelik sahan set 1,550 TL
- Chef's meyve bıçağı 3'lü 125 TL
- Rooc sebze bıçağı çeşitleri 4'lü 75 TL
- Pirge soyacak çeşitleri 169 TL
Glass in Love gravürlü cam kahve bardağı 6'lı 149 TL
- Sarkap Home gold metal yuvarlak sunum tepsisi 45 TL
- Glass in Love gravürlü cam kahve yanı su bardağı 6'lı 199 TL
- Sarkap Home gold metal lokumluk 17 TL
- Kahve sunumluğu 2'li 17 TL
Bu içerik 20 Kasım 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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