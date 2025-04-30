Gram altın için tarih verdi! 'O rakamların görüleceğini işaret ediyor' Merak edileni yanıtladı '4000 TL altına düşmesi ihtimali...'

Gram altın ne kadar olacak? Küresel ekonomideki belirsizlikler 'güvenli liman' olarak nitelendirilen altına talebi artırınca altın fiyatlarında peş peşe zirve seviyeler görülmüş, sert yükselişlerin ardından altında yeniden düşüş yaşanmıştı. Bundan sonra altının yönü ise altın yatırımcıları ya da altın almayı düşünenler tarafından merak ediliyor. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Uzman isimlerin altına dair tahminleri ve beklentileri neler? İşte detaylar...

ONS ALTINDA SON DURUM

ABD tarifelerine ilişkin müzakere iyimserlikleri, azalan jeopolitik gerilimler ve dolar endeksindeki artışla geri çekilmeyi sürdürürken altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 azalışla 3 bin 317 dolara geriledi. Ons altın şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 310 dolardan işlem görüyor.

SON 19 YILIN EN İYİ İLK 4 AYLIK PERFORMANSINA İŞARET ETTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ons altın fiyatı bu ayın son işlem günü başlarken, nisanı da yaklaşık yüzde 6 primle kapatmaya hazırlanıyor. Yıl başından bu yana gerçekleşen yükseliş ise yüzde 26’ya ulaştı. Bu prim aynı zamanda altın fiyatlarında son 19 yılın en iyi ilk 4 aylık performansına işaret etti. Ons fiyatı en son 2006 yılında ilk 4 aylık süreçte yüzde 27’lik yükselişe imza atmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 4305 TL ile en yüksek seviyesini gören gram altın ise sabah saatlerinde 4097 TL seviyesinden işlem görüyor.

"1,5-2 YILDA İKİ KATINA DOĞRU BİR HAREKET SÖZ KONUSU"

TGRT Haber yayınında konuşan ekonomist Soner Kuru, altın ile ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Trump kendi şahsına münhasır bir siyasetçi. Öngörülebilirliği de önceki Amerikan başkanlarına kıyasla tabii çok düşük. Bir şekilde özellikle ekonomi tarafında hem belirsizlik hem de tansiyonun yükseldiği bir dönem yaşadık. Ama altın özelindeki konu biraz daha Trump'ın öncesine de doğru gidiyor. Altını özellikle hareketlendiren unsurlardan önemlilerinden bir tanesi 2022 yılında bu Rusya Ukrayna savaşı patlak verdikten sonra hatırlayalım Batı Rusya'nın finansal varlıklarını dondurmuştu ve ekonomik anlamda da zora düşmüştü. Bu tip olası yaptırımlardan en az etkilenecek, bu tip ekonomik savaşlara karşı suyun üzerinde kalabilecek en önemli finansal enstrüman altın. Şimdi özellikle merkez bankalarının yaşanan bu ticaret savaşına cephane biriktirme noktasında altın alımları yaptığını görüyoruz. Ki bu Trump öncesinden geliyor 2022'den itibaren. Hatırlayalım; 2023 sonunda neredeyse işte 1600 - 1800 dolar bandındaydı ons altın. Oradan buraya baktığımızda şöyle 1,5 - 2 yılda iki katına doğru bir hareket söz konusu.

"ONS ALTINDA SADECE BU YIL YÜZDE 35'E VARAN YÜKSELİŞLER GÖRDÜK"

Bunun ana dinamosunu merkez bankaları oluşturuyor. Merkez bankaları detayında da şöyle bir durum var... Çin Merkez Bankası 3.2 trilyon dolarlık dev bir rezerv yapısına sahip ama bu rezerv yapısı içinde altın oranı yüzde 10'un altında. Mesela bizim ülkemizde bu yüzde 30 - yüzde 40'lardadır. Mesela Almanya'yı örnek verelim; yüzde 50 - yüzde 60 bandında Merkez Bankası rezervleri içinde altın tutar. Çin Merkez Bankası hem altın oranı düşüktü hem de özellikle bu Trump'ın gelişiyle birlikte ihtimalen oluşacak yaptırımlar, ekonomik yaptırımlarla ilgili burada rezerv biriktirme noktasında Çin Merkez Bankası'nın 2023-2024 yıllarında rekor alım yaptığını takip ettik. Şu anda da büyük ihtimalle alımlar devam ediyor. Bunlar tabii resmi rakamlar değil. Kamuya açıklandığı kadarıyla takip edebiliyoruz ama kamuya açıkladıklarının daha üzerinde alımlar yaptığını tahmin ediyoruz Çin Merkez Bankasının. Ne oldu? Trump geldi işte geçtiğimiz sene sonu itibarıyla, ciddi de bir belirsizlik tüm bunların üzerine yüklenince biz ons altında sadece bu yıl yüzde 35'e varan yükselişler gördük.

"KAR REALİZASYONU OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Şimdi tabii soluksuz bir hareket. Biraz da böyle gündem sakinleyince, işte Powell'ın görev süresi ve bu gümrük tarifeleri ile ilgili bir miktar istisnaların açıklanacağı beklentisi, kar realize etmek isteyen altın yatırımcılar açısından fırsat oldu. Bir miktar kar realizasyonu olarak değerlendiriyoruz.

"SATIŞA RAĞMEN TALEP BULMAYA DEVAM EDİYOR"

Önemli psikolojik destek seviyelerinin altına gelmiyor. Yani piyasa mevcut bu sert yükselişe rağmen altın almaya devam ediyor. Altın o kar realize etmek isteyenlerin satışına rağmen talep bulmaya devam ediyor. 2600 dolardan başlamıştık yıla. 3500'e kadar yükseldik. Biz burada birkaç seviye takip ediyoruz. Bir 3250. Burası birinci psikolojik destek noktamız. Buradan zaten alışların tekrar geldiğini takip ettik aşağı yukarı. Buranın kırılma ihtimali var. Yok değil. Çünkü sert yükselişlerin düzeltmeleri de sert olur. Dalga boyları yükselecektir. 3000 dolara kadar 3090 dolara kadar da çekilmeleri normal karşılıyor olacağız. Ama sonrasında ons altını 1,5 - 2 yılda neredeyse 2 katına getiren son 5-6 ayda yüzde 35 primlendiren unsurlar neyse bunlar masada. Yani Çin Merkez Bankası alımları devam ediyor. Çin Merkez Bankası önderliğinde diyelim. Çünkü farklı merkez bankası alışlarını da takip ediyoruz. Küresel belirsizlik ortamı devam ediyor ve özellikle yeni normal de bir noktada bu.

"YUKARI TRENDLERİN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Yani savaşların biraz daha ekonomik savaşlar, ticaret savaşları üzerinde yoğunlaşacağını biliyoruz. Bu da ekonomide belirsizlik ortamının artacağını veya en azından azalmayacağını bize gösteriyor. Haliyle bu iki parametreyle birlikte biz yukarı trendlerin devamını bekliyoruz.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Burada en azından hani bir orta vadeli bir perspektif ortaya koymaya çalışırsak biz yıl sonu veya şöyle yıl sonu ve 12 ay vade bandında yani 9-12 ay bandında gramın 5000 liraya doğru yükseleceğini düşünüyoruz. Hem ons altın tarafında yukarı yönlü beklentilerimiz hem de dolar TL tarafında enflasyon kadar olmasa da orada yavaş yavaş o yükselişin devam ediyor olması bize burada 9-12 ay vade aralığında gramda 5000 liralı seviyelerin görüleceğini işaret ediyor. Geri çekilmeleri alış fırsatı olarak takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle gramın 4000 TL altına düşmesi ihtimali söz konusu olabilir. 4000 altında fiyat bulunabildiği noktada yeniden alım yapılması için uygun olacaktır. Sonrasında ama şöyle 5000 liralara geldiğinde gram, orada bir miktar içerideki yatırımcı için belki bir kar realizasyonu, bir satış ve daha aşağıdan yeniden alış imkanı kovalama dönemi başlayacak olabilir. Ama şu anda o yukarı yönlü trendin biz devamını bekliyoruz"

Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir