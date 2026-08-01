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Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilerin destek ödemeleri hesaba yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 301 milyon 345 bin TL'lik tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesabına yatırıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilerin destek ödemeleri hesaba yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçileri sevindiren gelişmeyi duyurdu. Bakan Yumaklı, tarımsal destek ödemelerinin yatırıldığını açıkladı.

PARALAR ÇİFTÇİLERİN HESABINDA

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Üretimde verimliliği artırmak amacıyla çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini aktaran Yumaklı, "301 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçilerin destek ödemeleri hesaba yatırıldı 1

KIRSAL KALKINMA YATIRIMI VE TOHUM DESTEĞİ

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırım desteği için 299 milyon 59 bin 172 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 2 milyon 285 bin 828 lira ödeme yapılacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi İbrahim Yumaklı
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