Gram altın yine ivme kazandı! Tarihi rekora koşuyor: 1 haftada %1,35 yükseliş

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, para politikasına ilişkin “daha güvercin” bir ton kullanması, faiz indirimi beklentilerini destekledi ve altın fiyatları yükselişe geçti. Perşembe gününü 3.338 dolardan tamamlayan ons altın, cuma günü %0,97 yükselerek 3.371 dolardan kapanış yaptı. Onsta haftalık prim de %1,07 olarak gerçekleşti.

GRAM ALTIN REKORA YAKLAŞTI

Ons fiyatındaki hareketlilik gram altına da yansıdı. Dünkü işlemlerde gram altın fiyatı en yüksek 4.455 TL’yi test etti. Böylece gram, 4.470 TL’de bulunan tarihi zirve seviyesine de oldukça yaklaştı. Gram fiyatında haftalık kapanış 4.441 TL’den gerçekleşti. Haftalık yükseliş ise %1,35 oldu. Bu arada Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı 4.500 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 7.340 TL’yi görerek zirveye yaklaştı.

POWELL’DAN MESAJLAR

FED Başkanı Powell, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına işaret ederek, temel görünüm ve değişen risk dengesinin, politika duruşunu ayarlamalarını gerektirebileceğini ifade etti. Bu sözler faiz indirimi mesajı olarak algılandı. Enflasyon cephesinde ise yüksek tarifelerin bazı mal kategorilerindeki fiyatları artırmaya başladığını belirten Powell, "Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkileri artık net bir şekilde görülüyor" dedi.

TARİFELERİN ETKİSİ

Powell, tarife artışlarının tedarik zincirleri ve dağıtım ağlarına yansımasının zaman alacağını, tarife oranlarının da değişmeye devam ettiğini ve bunun uyum sürecini potansiyel olarak uzattığını aktardı. Tarifelerden kaynaklanan yukarı yönlü baskının daha kalıcı bir enflasyon dinamiğini tetiklemesinin de mümkün olduğunu belirten Powell, bunun değerlendirilmesi ve yönetilmesi gereken bir risk olduğunu dile getirdi.

VERİLERE BAKILACAK

Para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını vurgulayan Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını, yalnızca verileri ve bunların ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerini değerlendirerek alacaklarını ifade etti.

