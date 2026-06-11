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Nike rakiplerinin gerisinde kaldı: Hisseler sert düştü

Bir dönem sektörün lideri olan Nike, rakiplerinin yükselişi karşısında zorlanıyor. Hisselerdeki düşüş dikkat çekiyor.

Nike rakiplerinin gerisinde kaldı: Hisseler sert düştü
Aleyna Türkmen

Spor giyim sektörünün en güçlü markaları arasında yer alan Nike, son yılların en zorlu dönemlerinden birinden geçiyor. Şirketin küresel pazardaki payı yüzde 19 seviyesine kadar gerilerken, yatırımcıların gözdesi olan hisseler de sert değer kaybetti. CEO Elliott Hill’in göreve gelmesinden bu yana Nike hisselerinde yüzde 45’i aşan düşüş yaşanırken, şirketin piyasa değerinden yaklaşık 57 milyar dolar silindi.

DEĞİŞEN PAZAR KOŞULLARI BASKIYI ARTIRDI

Nike CEO’su Elliott Hill, çalışanlara gönderdiği mesajda şirketin faaliyet gösterdiği ortamın geçmişe kıyasla çok daha farklı olduğuna dikkat çekti. Hill, Nike’ın yarım asrı aşkın tarihinde birçok zorlukla karşılaştığını ancak günümüzde sektörün çok daha hızlı değiştiğini, yeni rakiplerin ve tüketici beklentilerinin markalar üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti.

Bu değerlendirme, Nike’ın küresel spor giyim pazarında yoğunlaşan rekabet karşısında önemli sınamalarla karşı karşıya kaldığı şeklinde yorumlandı.

Nike rakiplerinin gerisinde kaldı: Hisseler sert düştü 1

YATIRIMCILARIN BEKLEDİĞİ DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞMEDİ

Kariyeri boyunca uyguladığı yönetim stratejileriyle öne çıkan Elliott Hill, yaklaşık 20 ay önce emeklilik kararını sonlandırarak şirketin başına geçmişti. Göreve gelişiyle birlikte yatırımcılar ve çalışanlar Nike’ın yeniden ivme kazanmasını beklerken, süreç beklentilerin altında kaldı.

Şirketin satış performansındaki zayıflama ve pazar payındaki gerileme devam ederken, hisselerdeki düşüş son on yılın en düşük seviyelerine işaret etti. Hill’in göreve başladığı dönemden bu yana yaşanan yüzde 45’i aşkın değer kaybı, Nike’ın piyasa değerinde yaklaşık 57 milyar dolarlık erimeye neden oldu.

PAZAR PAYINDAKİ GERİLEME DİKKAT ÇEKİYOR

Nike’ın küresel pazar payının yüzde 19 seviyesine inmesi, markanın spor dünyasındaki lider konumunu korumakta zorlandığına yönelik değerlendirmeleri güçlendirdi. Uzmanlar, şirketin değişen tüketici eğilimlerine ve yeni pazar dinamiklerine uyum sağlama konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığına dikkat çekiyor.

Nike rakiplerinin gerisinde kaldı: Hisseler sert düştü 2

ADIDAS YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Nike zorlu bir süreçten geçerken, rakibi Adidas ise büyümesini sürdürüyor. Özellikle "Samba" gibi retro ürünlerin gördüğü yoğun ilgi sayesinde şirketin gelirleri aynı dönemde yüzde 20’nin üzerinde artış gösterdi.

Yenilikçi ürün stratejileriyle dikkat çeken Adidas, küresel spor giyim pazarındaki rekabet gücünü artırırken, önemli organizasyonlarda da öne çıkıyor. Dünya Kupası özelinde Adidas 14 milli takımı giydirirken, Nike’ın forma sponsoru olduğu takım sayısı 12’de kalıyor.

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NIKE Hisse senedi düşen hisseler
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