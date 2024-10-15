'Gram altında 4500 TL'yi kafasına kazıması lazım' Altın satıp araba, ev alacaklar için 'fırsat' tarihi verdi

Altın fiyatları yükselecek mi, biraz daha düşecek mi? Özellikle altına yatırım yapmayı düşünen ya da elindeki altını araba ya da ev almak için değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını araştırıyor. Finans analisti İslam Memiş, altının seyrine dair kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerini aktardı. 2025 yılında gram altın için 4500 TL'yi işaret eden Memiş, bu haftanın nakit ihtiyacı olanlar ve altın satıp ev ya da araba almayı düşünenler için de 'fırsat' olduğunu belirtti. İşte detaylar...

"GERİLEMENİN TEKRAR DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

A Haber'de yer alan habere göre, finans analisti İslam Memiş piyasalara dair şu değerlendirmeleri yaptı:

"Altın fiyatları haftaya sakin, iyimser başladı. Yükseliş hızı biraz kesildi. Kar satışlarının devamını bekliyorum. Özellikle aşağıda ons altın tarafında 2580 dolar destek seviyesi var. Buraları tekrar beklemeye devam ediyoruz. Tabii ki gözlerimiz Ortadoğu'da. Buradan gelecek haber akışları piyasaları olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bir kaygı yaratıyor piyasalarda. Ancak yine o düşüş beklentimiz, o baskılanma beklentimiz devam ediyor. Geçen hafta da sert bir şekilde gerilemiş, düşmüştü. Bu gerilemenin tekrar devam etmesini bekliyoruz. 2580-2680 dolar aralığı bu haftanın takip edeceğimiz bant aralığı.

"AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETLERİNİ HIZLANDIRACAK"

Gram altın tarafında takip edeceğimiz bant aralığı 2980-3080 lira aralığı. Bu tarafta yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. O yüzden özellikle bu hafta hem Avrupa Merkez Bankası hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları var. Muhtemelen yine hafta boyunca yükseliş hızının kesildiği, biraz daha hafta sonunadoğru haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareketlerini hızlandıracak bir altın fiyatı karşımızda var.

GÜMÜŞ YORUMU

Gümüş çok konuşulmasa da altını tahtın eden değerli bir emtia oldu bu yıl. Gümüşün gram fiyatı yüzde 52 civarında, altının gram fiyatı yüzde 48 civarında kazandırdı. Şu anda gümüşün ons fiyatı 31.50 dolar seviyesinde gümüşün gram fiyatı 34 lira 73 kuruş seviyesinde. Burada da aşağı yönlü hareketlerde 30 dolar destek seviyesini takip edeceğiz. Gram tarafında da 33.50-33 gibi destek seviyelerini takip edeceğiz. Bu tarafta da kar satışları beklentimiz devam ediyor.

"DÖVİZDE YUKARI YÖNLÜ HAREKETLER DEVAM EDEBİLİR"

Genelde borsa yatırımcılarının morali daha çok bozuk yani düştü falan diye ama ben çok kötümser değilim. Bu düşüşler aslında kademeli alım fırsatıyla maliyet düşürmek için fırsat veriyor. Yine orta ve uzun vade pozitif beklentimiz devam ediyor. Mesela borsaya girmek isteyen, borsada yatırım yapmak isteyen yatırımcısının aslında fırsat yakaladığını düşünüyoruz. Dövizi bir yatırım aracı olarak zaten görmüyoruz, döviz bir yatırım aracı değildir. Ama yukarı yönlü hareketler devam edebilir.

Kripto para piyasası haftaya yükselişle başladı. Burada da kar satışları gelebilir. Kripto para piyasasındaki yatırımcılar yine dikkat etmesi lazım. Genel itibarıyla baktığımız zaman da yine varlıklarını çeşitlendiren yatırımcılar riske girmemiş olur. Tek bir enstrümana yatırım yapmayacaklar, çeşitlendirecekler ve uzun vadeli pozisyon alacaklar.

Yılın zaten son çeyreğine girdik ve dolayısıyla bu yıl en fazla kazandıran yatırım araçları içerisinde yine altın ama gümüş birinci sırada, altın ikinci sırada. Borsa çok performansı iyi değil ama orada da bir alım fırsatı var aslında. Genele baktığımız zaman piyasalarda bir yorgunluk ve durgunluk var. Evet yine Merkez bankalarının faiz indirme sürecini takip edeceğiz, Amerika Merkez Bankası Fed ve diğer Merkez bankaları ama bu haftayı kötümser beklemiyoruz, bu haftayı iyimser bir hafta bekliyoruz.

Tekrar önümüzdeki bu hafta ve önümüzdeki haftalardaki bu yükseliş hızının kesilmesini aksine biraz daha gerilemesini bekliyoruz.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL İÇİN BEKLENTİLER NELER?

Orada yeni zirveler yine gelecek. Yani bu düşüşler, bu geri çekilmeler, bu beklediğimiz kar satışları çok kalıcı olmayacak özellikle vatandaşlarımızın bunu bilmesi lazım. Özellikle gelecek yılla ilgili düğün planlaması yapan vatandaşlarımızın hazırlığını yapması lazım. Çünkü 2025 yılındaki beklentim gram altın tarafında 4 bin 500 lira seviyesi, ons altın tarafında 3000-3500 dolar seviyesi. Yani bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü gelişmeler bu yükselişlerin devam edeceğinin işaretini veriyor.

"4500 TL'Yİ KAFASINA KAZIMASI LAZIM"

İşte altın borcu olanlar çok dikkat etmesi lazım. Mümkünse 2025 yılı için altın borçlanılmamalı. Eğer borçlanma zorunlu olan vatandaşlarımızın da o 4 bin 500 lirayı kafasına kazıması lazım. Yani bir maliyet hesabı yapması lazım. Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor yani artık küresel piyasalarda biraz daha savaş riskleri ön planda olduğu için biraz daha temkinli olmakta fayda var, dikkat etmekte fayda var. Genel tabloya baktığımız zaman hani varlıklarımızın miktarını biraz daha artırmak, fiyatıyla çok ilgilenmemek daha isabetli olur.

"BU HAFTA SATIŞ İÇİN BİR FIRSAT"

Altını, gümüşü olan veya dövizi olan vatandaşlarımız işte ev alacaktır, araba alacaktır satış için fırsat kolluyordur... Bence bu hafta satış için bir fırsat onlar için. Nakide ihtiyacı olan vatandaşlar için ama nakide ihtiyacınız yoksa yine bekleyin ama ev alacaksın, araba alacaksın, nakit ihtiyacın doğdu, işte altın fiyatlarının yükselmesi için bir fırsat bekliyordunuz, bu fırsatlar bu hafta var mesela. Gram altın tarafından 50 TL bir bant aralığı var, ons altın tarafında 50 dolar bir bant aralığı var. Bu bant aralığında oyalanır ama genele baktığınız zaman evet her ay yeni bir rekor görmeye devam edeceğiz, orası ayrı ama kapora vermiştir, ev alacaktır, araba alacaktır, işte alacağı arabaya karar vermiştir ve altın fiyatları geçen hafta düşmüştü 3.015 lira seviyesine kadar gerilemişti. Bu hafta tekrar toparladı, işte bu hafta o satışlarını yapıp nakit ihtiyaçlarını görebilirler.

Mümkün olduğunca piyasalardaki gerginlik, belirsizlik, öngörü azalınca paniğe gerek yok, hemen miktara odaklanacaksın fiyatı hemen es geçeceksin. Burada vatandaşlarımızın panik ve korkuyla kesinlikle yatırım yapmaması lazım. Eğer duygularına sahip çıkamıyorsa bence problemli. Mesela borsada sert düşüşler var, hemen korku ve panikle satmak çok yanlış bir şey. Kademeli alım ve maliyet azaltmak, buradaki taktik budur. Alma durumu yoksa bekleyecek sessizce ama malına sahip çıkacak. İşte bu hamleleri yapmak çok önemli bugünlerde özellikle borsa yatırımcısı için. Çünkü sosyal medyada bilerek ve isteyerek karalama kampanyaları da yapıyorlar Türkiye ekonomisini kötülemek için falan. Bunlar gereksiz şeyler. Hani bunlara inanmayın. Siz uzun vadeli bir yatırımcıysanız ve riskinizi de dağıtmışsın hiç korkmayın. Oyuncu değil yatırımcı olacaksın. Oyuncu olan her zaman kaybeder, ama yatırımcı olan her zaman kazanır."