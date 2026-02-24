FİNANS

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 24 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 303 liradan işlem görüyor. İşte 24 Şubat Salı 2026 güncel altın fiyatları...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 24 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,7 üstünde 7 bin 380,4 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 7 bin 303 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 24 Şubat altın fiyatları 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 1 düşüşle 5 bin 183 dolardan işlem görüyor.

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 24 Şubat altın fiyatları 2

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 24 Şubat altın fiyatları 3

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi için daha fazla veri görmek istedikleri mesajı ve ABD-İran hattına ilişkin belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmamasıyla dolar endeksinde görülen yükseliş altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 24 Şubat altın fiyatları 4

İran ile ABD arasında Umman'da yapılan dolaylı görüşmeler sona erdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını ve bu yönde bir niyetinin de bulunmadığını söyledi.

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 24 Şubat altın fiyatları 5

Söz konusu açıklama, ABD-İran hattında olası bir askeri müdahale riskine ilişkin kaygıları azaltsa da iki ülke arasındaki gerginlik hala devam ediyor.

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 24 Şubat altın fiyatları 6

Öte yandan Fed yetkilileri, sözle yönlendirmelerinde piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ocak ayında iş gücü piyasasında iyileşmeye işaret eden verilerin şubatta da devam etmesi durumunda, uygun para politikası konusundaki görüşünün, gelecek toplantıda faiz indirimlerinde duraklamaya doğru kayabileceğini belirtti.

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 24 Şubat altın fiyatları 7

Piyasalarda, Fed'in gelecek ay politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken yılın ilk faiz indirimi için temmuz ayı daha güçlü bir olasılık olarak öne çıkıyor.

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı: 24 Şubat altın fiyatları 8

Analistler, bugün yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
7.297,12
7.297,88
% -1.12
09:27
Ons Altın / TL
226.677,11
226.797,79
% -1.22
09:42
Ons Altın / USD
5.169,48
5.170,11
% -1.27
09:42
Çeyrek Altın
11.675,39
11.932,03
% -1.12
09:27
Yarım Altın
23.277,80
23.864,06
% -1.12
09:27
Ziynet Altın
46.701,55
47.582,16
% -1.12
09:27
Cumhuriyet Altını
49.286,00
50.034,00
% 0.12
16:49
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını ons altın altın fiyatları canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
