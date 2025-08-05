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'Gram altında yeni zirveleri görebiliriz' Uzman isim 'O rakama doğru yolculuk başladı' dedi

Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Hem altın almak isteyenler hem de elinde altın bulunduranlar, son dönemde altında yaşanan hareketli seyri dikkatle takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı'dan gram altın yatırımcısını da ilgilendiren çarpıcı bir değerlendirme geldi. İşte canlı altın fiyatları ve son durum...

'Gram altında yeni zirveleri görebiliriz' Uzman isim 'O rakama doğru yolculuk başladı' dedi
Hande Dağ

Altın fiyatları ne durumda? Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın yatırımcısı 5 Ağustos 2025 Salı günü itibarıyla altın fiyatlarındaki gelişmeleri ve hareketleri dikkatle takip etmeye devam ediyor. Özellikle hem uluslararası kuruluşlardan hem de uzman isimlerden çarpıcı tahminler gelmeye devam ediyor. İşte canlı altın fiyatları ve uzmanların altın tahminleri...

Gram altında yeni zirveleri görebiliriz Uzman isim O rakama doğru yolculuk başladı dedi 1

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı saat 15.07 itibarıyla 4385 TL seviyesinde seyrediyor.

Gram altında yeni zirveleri görebiliriz Uzman isim O rakama doğru yolculuk başladı dedi 2

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın fiyatı saat 15.23 itibarıyla 3357 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altında yeni zirveleri görebiliriz Uzman isim O rakama doğru yolculuk başladı dedi 3

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Kapalı çarşı altın fiyatları çerçevesinde çeyrek altın fiyatı saat 15.06 itibarıyla 7185 TL seviyesinde seyrediyor.

Gram altında yeni zirveleri görebiliriz Uzman isim O rakama doğru yolculuk başladı dedi 4

"YENİ BİR RİSKİ ÇAĞRIŞTIRIYOR OLABİLİR"

A Para yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatlarında 3.300 dolarla 3.400 dolar arasında aslında bir yatay hareket izliyoruz. Artık Fed'den faiz indirimi beklentisi arttığı için, bir de tarife savaşlarında 7 Ağustos'a yakınlaşan bir tabloda birçok ülkenin tarife oranları belirlenmiş olacak. Bir noktada da biraz bu Rusya petrollerini satın aldığından dolayı Hindistan'a bir miktar yüklenme yapmaya başladı Trump. Bu da yeni bir riski çağrıştırıyor olabilir.

Gram altında yeni zirveleri görebiliriz Uzman isim O rakama doğru yolculuk başladı dedi 5

"3500 YOLCULUĞU MUHTEMELEN BAŞLADI"

O yüzden altın yatırımcıları temkinli, portföylerinde altın bulundurmaya devam ediyorlar. Bu noktada da düşüşler olsa da düşüşlerden sonra hızlı toparlanmaların olduğunu görüyoruz. Muhtemelen altın cephesinde 3350 dolarların üzerinde kaldıkça artık yakın vadede desteğimiz de 3365 dolarlar oldu, 3500 yolculuğu muhtemelen başladı.

Gram altında yeni zirveleri görebiliriz Uzman isim O rakama doğru yolculuk başladı dedi 6

"GRAM ALTINDA YENİ ZİRVE SEVİYELERİ GÖREBİLİRİZ"

O yüzden hem ons altında hem de gram altında yeni zirve seviyeleri görebiliriz yakın çerçevede. Çünkü dolar endeksinde de önümüzdeki günlerde muhtemelen düşüşler gerçekleşecek. Yani dolarda da o düşüşleri göreceğiz. Bu da gram altın ve altın yatırımcısına yakın vadede yansıyabilir. Yani yükseliş altın cephesine şu an itibarıyla devam ediyor"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.399,39
4.399,87
% -0.25
15:36
Ons Altın / TL
136.867,31
136.896,50
% -0.22
15:51
Ons Altın / USD
3.365,35
3.365,74
% -0.25
15:51
Çeyrek Altın
7.039,02
7.193,79
% -0.25
15:36
Yarım Altın
14.034,05
14.387,58
% -0.25
15:36
Ziynet Altın
28.156,08
28.687,16
% -0.25
15:36
Cumhuriyet Altını
29.122,00
29.562,00
% -0.57
15:06
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