Gram altında yükseliş! En güncel çeyrek altın fiyatı: 6 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 679 liradan işlem görüyor. İşte 6 Nisan Pazartesi 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Altının gramı cuma gününü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 6 bin 704 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Haftaya negatif başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 6 bin 679 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 455 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 693 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 659 dolardan işlem görüyor.
İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri neredeyse tamamen durdurması, küresel enerji tedarik ağını derinden sarsarken, artan petrol fiyatları küresel çapta enflasyon endişelerini güçlendirdi. Yükselen risk algısı ve belirsizlik, yatırımcıların temkinli davranmasına neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün konuşan ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması gerektiğini belirterek, "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız." ifadesini kullandı.

Devam eden jeopolitik risklerle doların güçlenmeye devam etmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın beklenenden uzun sürmesinden dolayı petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesinin yanı sıra ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine ilişkin umutları azaltması da yatırımcıların altın talebinin azalmasında etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

gram altın çeyrek altın ons altın
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

