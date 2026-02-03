FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı (3 Şubat güncel altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 818 liradan işlem görüyor. İşte 3 Şubat Salı 2026 güncel altın fiyatları...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı (3 Şubat güncel altın fiyatları)

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,9 azalışla 6 bin 514 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 4,9 değer kazancıyla 6 bin 818 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı (3 Şubat güncel altın fiyatları) 1

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 513 liradan, Cumhuriyet altını ise 46 bin 124 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 4,8 artışla 4 bin 876 dolardan işlem görüyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı (3 Şubat güncel altın fiyatları) 2

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı (3 Şubat güncel altın fiyatları) 3

GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR?

Gümüşün ons fiyatı da yüzde 6,1 yükselişle 84,8 dolarda seyrediyor.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı (3 Şubat güncel altın fiyatları) 4

Kıymetli metaller cuma günü ve dünkü sert düşüşlerin ardından bugün toparlandı. Analistler, jeopolitik riskler, doların değer kaybetmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına yönelik endişeler ve Çin talebinin devam etmesiyle altın ve gümüşteki yukarı yönlü seyrin devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı (3 Şubat güncel altın fiyatları) 5

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'ın agresif faiz indirimlerinden kaçınacağına ilişkin öngörülerle değerli metallerde sert düşüşler görülmüştü.

Yatırımcılar, yaşanan düşüşün bir düzeltme hareketi mi yoksa kısa vadeli etkenlere verilen abartılı bir tepki mi olduğunu yeniden değerlendiriyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! İstanbul'da...Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu! İstanbul'da...
CANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksiCANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.881,60
6.882,51
% 5.83
10:41
Ons Altın / TL
213.936,15
214.029,21
% 5.79
10:56
Ons Altın / USD
4.919,80
4.920,54
% 5.74
10:56
Çeyrek Altın
11.010,56
11.252,90
% 5.83
10:41
Yarım Altın
21.952,30
22.505,80
% 5.83
10:41
Ziynet Altın
44.042,23
44.873,95
% 5.83
10:41
Cumhuriyet Altını
47.206,00
47.919,00
% -2.15
17:03
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın cumhuriyet altını altın fiyatları canlı altın fiyatları güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.