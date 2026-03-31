Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 31 Mart altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 521 liradan işlem görüyor. İşte 31 Mart Salı 2026 güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın düşüyor mu yükseliyor mu? Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 6 bin 446 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 üstünde 6 bin 521 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 450 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 556 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair haberler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamaları sonrasında altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Orta Doğu'da yaşananlar karşısında politikalarının gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu söyledi. Powell, enflasyon beklentilerinin kısa vadenin ötesinde iyi bir şekilde çıpalanmış göründüğünü ifade etti.

İş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin, faiz oranlarının düşük tutulmasını gerektirdiği ancak enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ise faizlerin düşürülmemesini telkin ettiği mevcut duruma işaret eden Powell, bu iki hedef arasında bir gerilim yaşandığını, zorlu bir dönemde "oy birliği" beklemenin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere’de büyüme, Almanya’da işsizlik oranı, Avro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.510,78
6.511,72
% 0.99
10:29
Ons Altın / TL
202.795,74
202.831,01
% 1.16
10:44
Ons Altın / USD
4.559,39
4.560,06
% 1.06
10:44
Çeyrek Altın
10.417,24
10.646,66
% 0.99
10:29
Yarım Altın
20.769,38
21.293,33
% 0.99
10:29
Ziynet Altın
41.668,97
42.456,42
% 0.99
10:29
Cumhuriyet Altını
43.803,00
44.468,00
% -0.84
17:06
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

