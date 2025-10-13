Gram altından tarihi rekor! Dev bankadan yeni tahmin geldi 'Yüzde 55'lik ihtimal ile...'

Altın yükselmeye devam ediyor. Tüm tahminleri geride bırakıp rüzgarı arkasına alan altın, yeni bir rekora daha imza attı. Yatırımcıların ve analistlerin yakından takip ettiği altın akşamüstü tekrar rekor kırdı. Altının bu kadar hızlı yükselmesinin ardından Bank of America ise yıl sonu altın tahminini değiştirdi.

GRAM ALTIN 5 BİN 500 LİRAYI AŞTI!

8 Ekim’de ilk kez ons başına 4 bin doların üzerine çıkarak tarihi eşiği aşmıştı bugün ise ons altın 4 bin 93 dolar seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı. Gram altın ise 5 bin 502 lirayı gördü.

Yükselişte, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yeni gümrük tarifesi tehditleri ve ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) beklenen faiz indirimlerinin güvenli liman talebini artırması etkili oldu. Ayrıca, birçok dünya lideri jeopolitik cephede, Gazze'de ateşkes planlanını görüşmek üzere Mısır'da bir araya gelmesi de takip ediliyor.

BofA kısa vadede altın fiyatlarında düzeltme olasılığı bulunduğunu belirtirken, orta vadede yükseliş eğiliminin süreceğini öngörüyor. Banka raporunda “2026’ya bakıldığında, bu yıl gördüğümüz gibi yatırım talebinde yüzde 14’lük bir artış, altın fiyatlarını 5.000 dolar seviyesine taşıyabilir" değerlendirmesine yer verildi.

YÜZDE 55 İHTİMAL VERDİ!

Banka analizinde farklı iyimser senaryolara da yer verdi. Bankaya göre yatırım girişlerinde yüzde 28’lik bir artış, altını ons başına 6 bin dolar seviyesine taşıyabilir. Daha iyimser senaryoda ise yüzde 55'lik bir olası yatırım artışı altını ons başına 8 bin dolara çıkarabilir. Ancak bu senaryonun kısa vadede “zor” olduğu vurgulandı.

Raporda, borsa yatırım fonlarına (ETF) olan talebin rekor seviyelere ulaştığına dikkat çekildi. BofA analistleri, bu hızlı yükseliş sonrası kısa vadede piyasalarda düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Banka, yükselişin önünü kesebilecek bazı risklere de dikkat çekti. Bunlar arasında, ABD Yüksek Mahkemesi’nin Trump’ın tarifelerine ilişkin olası kararı, ekonomik verilerin güçlenmesi halinde Fed’in yeniden şahinleşmesi ve 2026’daki ABD ara seçimlerinin hükümetin ekonomi politikalarını uygulama gücünü etkilemesi yer aldı.

GÜMÜŞ İÇİN 65 DOLAR TAHMİNİ

BofA, gümüş piyasasının arz açığı vermeye devam ettiğini ancak bu açığın önümüzdeki yıl yüzde 50’den fazla daralabileceğini belirtti.

Güneş paneli üreticilerinin gümüş kullanımını azaltması nedeniyle toplam talebin yüzde 11 düşmesi bekleniyor. Ancak analistlere göre bu azalma piyasayı fazlaya çevirmeye yetmeyecek.

Daralan arz ve güçlü yatırım talebiyle, gümüşün 2026’da ons başına 65 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor.