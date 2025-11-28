FİNANS

Gram altının 9 bin TL olacağı tarihi verdi!

Uzman isimden altın tahmini! Altın ne kadar olacak? 2025'i rekorları ile kaptan gram altın yatırımcının yüzünü güldürdü. Getirisi ile ön plana çıkan altın fiyatlarındaki gelişmeler ise takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altının ne zaman 9 bin TL olacağını açıkladı. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

2025 adeta altın yılı oldu! Rekorlar düşüşler derken 2025'i tamamlayacak olan altın, yatırımcısına gelecekte ne vaad ediyor merak ediliyor. Jeopolitik gerilimler, ABD'den gelen belirsiz açıklamalar, Fed'in Aralık ayında faiz indirimine gidecek olması gibi etkenler altın fiyatlarını etkiliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, YouTube’da yaptığı değerlendirmelerde hem Merkez Bankası’nın açıklamalarını yorumladı hem de altın fiyatları için kritik tahminlerde bulundu.

ALTIN 2026'DA NE KADAR OLACAK?

Yıldırımtürk, altın talebinin güçlü olduğunu kaydederek, 2026'da yeni bir sıçramanın yaşanacağını belirtti. Yıldırımtürk, Trump’ın göreve gelmesiyle “zayıf dolar” politikası, küresel jeopolitik gerilimler ve para sistemine yönelik yeni arayışlar altını desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Yıldırımtürk, ons altında 5 bin dolar seviyesinin güçlü bir ihtimal olduğunu söyleyerek, "Gram altında sene içinde 8.500 – 9.000 TL seviyeleri görülebilir. Bu çok uzak bir ihtimal değil" dedi.

Şu anda 5.800 TL seviyelerinde olan gram altının, yıl sonunda 6 bin 500 TL’ye ulaşabileceğini belirten Yıldırımtürk, dolar/TL’de 2026’ya kadar enflasyon oranında yükseliş olacağını, bunun da gram altını yukarı taşıyacağını söyledi ve şunları aktardı:

"Şu anda 42,5 lira olan dolar fiyatının sene sonunda 43,5 44 lira olma olasılığı var. Eğer bu sistem devam ederse o zaman da 46-47 lira gibi seviyeleri 2026'da görebiliriz. Belki biraz daha üstü"

"ALTINA GÜÇ VERİYOR"

Yıldırımtürk, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın “Altın talebi tüketimi artırdı” sözlerine ise katılmadığını belirtti. Kapalıçarşı’dan gördüğü tabloyu şöyle aktardı:

“Ayşe teyze altını tüketim için değil, ihtiyaç anı için alır. Altındaki yükseliş enflasyon yaratmıyor.”

Uzman, altının yatay seyrettiği dönemlerde yatırımcıların kısa vadeli al-sat yapmaya çalıştığını ancak 2026’da tüm dünyayı etkileyen yeni bir yükseliş trendinin başlayacağını söyledi.

“2026 yılı altın için çok daha sert bir yükseliş yılı olacak. Yeni para sistemi tartışmaları altına güç veriyor”

