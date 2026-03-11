'Güçlü bir toparlanma yok' Altın ve gümüş için rakam verdi

ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan savaş piyasaları derinden etkiledi. Özellikle petrol fiyatları yükselince altında düşüş olması, petrol fiyatları düşünce altının yükselişe geçmesi dikkat çekti. Savaş devam ederken sürece dair peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Tüm piyasalar, yaşanacak gelişmelere kilitlenmişken özellikle petrol fiyatlarında ve altın fiyatlarında ne gibi değişimlerin olacağı araştırılıyor. Son olarak uzman isim hem petrol hem de altın ve gümüş için çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

PETROL FİYATLARI NE OLACAK?

TGRT Haber canlı yayınında konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Eğer gerçekten savaş biterse, dünyada petrol arzının güçlü olduğu bir dönemden geçiyoruz. O nedenle de ben baskı sürer. Fakat bu şöyle olmaz; yani 120 dolardan 90 dolara geldiğimiz kadar 80-90 dolar arası şu an dengelenme noktası var. Çok hızlı. Eski seviyesi kaçtı? Eski seviyesi 65 civarıydı. Yani Amerika oraya askeri yığmadan önceki fiyat 65'ti. Amerika yığmaya başlayınca 65'ten 71, 72, 73'lere çıktı. 73'ten sonra buraya geldik. O nedenle kabaca 70 dolarlara doğru ya da ne diyelim 65-70 arasına gelir ama bu biraz zaman alabilir. 1-2 aylık bir süreyi en iyi tahlilde bulabilir. Çünkü Hürmüz Boğazı bugün açmaya kalksanız bile tedarik zincirlerindeki o bozulmanın çok hızlı normale dönmesi mümkün olmayabilir. O nedenle bence döner açıkçası. Tabii şu da var; belki bir 5 puan daha yukarı da olabilir. Çünkü nasıl bitecek bu savaş o da önemli. Yani her an tetikte mi olacaklar? Her an bir saldırı gelmeye devam ederse elbette savaş bitmiş gibi olsa da piyasa her an buradan bir tabiri caizse bir sıkıntı çıkabiliri hep risk primi olarak petrol fiyatına koyabilir ama gelmez dememek lazım bence, gelir ama biraz zaman alır en iyi senaryoda.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altın ve gümüşte dün daha iyi bir ivme vardı. Özellikle petrol fiyatları geri çekilince altın yukarı gidiyor. Artık petrolle altın arasında neredeyse bence %100'e varan bir negatif korelasyon var. Petrol yukarı gittikçe enflasyon artacak, faiz indiremeyecek merkez bankaları, altını gümüşü baskılayacak fiyatlaması var. Güvenli liman gömleğini giyemedi altın gümüş. O gömleği dolar giydi dünyada ve doların 100 sınırına kadar geldiğini gördük. Şimdi dolayısıyla mesela bugün bakın tekrar petrol yukarı gitti. Altın gümüşte yatay negatif seyir var. Bir de 15.30'da ABD enflasyonu var. Kritik bir veri. Beklenti üstü bir veri piyasanın moralini bozar. Daha şahin Fed fiyatlamasını gündeme getirir diye özellikle kısa vade pozisyon alanların açıkçası bir miktar kar satışına gittiğini de görüyorum burada. Evet bir toparlanma emaresi var ama güçlü bir toparlanma yok şu an ne altında ne de gümüşte. 89.7 dolar üzerini görmeli gümüş, 5240 dolar üzerini görmeli özellikle ons altın, 7.400 üzerinde tutunmayı görmeli gram altın.

Bunu yapacak iki şey var. İlk etapta petrolde bir geri çekilme görmemiz lazım. Faiz indirim umutlarının artması lazım. Makroekonomik veriler iyi geliyor olsa da altını gümüşü destekleyecek olsa da petrol yukarıda kaldıkça maalesef onu fiyatlayamaz. Onun için burada da ben altın gümüşte şunu görüyorum; bir yatırım tavsiyesi değil ama bekle gör ne satalım ne alalım mantığının gerek uzun vadede gerek yatırım kısa vade için yatırımcı için şu anki fiyatlamalarda daha uygun gibi görünüyor. Tabii piyasada çok bir haber gelir... Örneğin barış haberi gelirse petrol ciddi geri çekilirse evet bunun altına yaramasını bekleriz. Orada iki ayrı görüş var. Bir görüş diyor ki hayır barış haberi gelirse bu altını baskılar. Bir görüş diyor ki hayır yukarı gider. Açıkçası ben şöyle düşünüyorum; bir miktar bunun ortası bir seyir olur. Çünkü güvenli liman gömleğini çok güçlü giyemedi ama güvenli liman olsun diye gidip altın alanlar da oldu. O nedenle çok sert 5600 dolarlara giden bir süreç beklemem ama bir tepki yükselişi olabilir tabii petrolün geri çekilmesiyle, barışın gelmesiyle birlikte"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...