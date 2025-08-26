FİNANS

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (26 Ağustos 2025 Salı)

Canlı altın fiyatları son durum! Altının gramı, yeni işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 4 bin 452 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 26 Ağustos 2025 Salı güncel altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (26 Ağustos 2025 Salı)

Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler ile birlikte değişmeyi sürdürüyor. Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 436 liradan tamamlamıştı. İşte güncel altın fiyatları ve son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (26 Ağustos 2025 Salı) 1

GRAM ALTIN

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 452 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 7 bin 300 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 29 bin 80 liradan satılıyor.

ONS ALTIN

Altının onsu ise güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 3 bin 376 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (26 Ağustos 2025 Salı) 2

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (26 Ağustos 2025 Salı) 3

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Bir süredir geride duran tarifeler konusunda ise Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere bu uygulamaları kaldırmadıkları takdirde ek tarifeler uygulayacağını ve ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ile çiplerinin bu ülkelere ihracatına kısıtlamalar getireceğini açıkladı. Ayrıca, Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini belirten Trump, aksi takdirde yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Öte yandan, Trump, Ukrayna ile anlaşma yapmaya yanaşmaması halinde Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını yineleyerek, "Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, (anlaşma olmazsa) o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim." dedi.

Bu gelişmeler küresel piyasalarda risk algısının tekrardan yükselmesine neden olurken güvenli liman altına olan talebi de artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel eflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.450,26
4.450,86
% 0.33
10:08
Ons Altın / TL
138.238,12
138.269,21
% 0.21
10:23
Ons Altın / USD
3.370,03
3.370,39
% 0.13
10:23
Çeyrek Altın
7.120,41
7.277,16
% 0.33
10:08
Yarım Altın
14.196,32
14.554,33
% 0.33
10:08
Ziynet Altın
28.481,64
29.019,63
% 0.33
10:08
Cumhuriyet Altını
29.450,00
29.895,00
% -0.42
15:47
Haber Gönder
Haber Gönder
