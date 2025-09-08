FİNANS

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Altında son durum! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı... (8 Eylül 2025 Pazartesi)

Canlı altın fiyatları son durum! Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 771 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Eylül 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ile ilgili tüm merak edilenler...

Altın fiyatları küresel ekonomideki gelişmeler ve jeopolitik riskler ile birlikte değişmeyi sürdürüyor. Altının gramı, cuma günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 4 bin 755 liradan tamamlamıştı. İşte güncel altın fiyatları ve son durum...

GRAM ALTIN

Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 4 bin 771 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 7 bin 870 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını 31 bin 360 liradan satılıyor.

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 3 bin 598 dolardan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, Fed'in gevşeme sürecine yönelik artan iyimserlikler başta altın olmak üzere kıymetli metaller üzerine etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler, öngörülerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 3'e yükseldi. Bu durum, genellikle faiz ile ters korelasyon içerisinde olan altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 550 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.792,22
4.792,72
% 0.78
11:26
Ons Altın / TL
149.063,62
149.085,55
% 1.73
11:41
Ons Altın / USD
3.612,34
3.612,73
% 0.73
11:41
Çeyrek Altın
7.667,55
7.836,10
% 0.78
11:26
Yarım Altın
15.287,17
15.672,20
% 0.78
11:26
Ziynet Altın
30.670,19
31.248,55
% 0.78
11:26
Cumhuriyet Altını
31.759,00
32.239,00
% 0.07
13:05
