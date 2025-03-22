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Güvenli liman arayanlara 'altın' tavsiyesi! 'Elinizdeki TL'yi dövizi hemen ona çevirin' Ekonomi durulmaya başlayacak ama...

22.03.2025 11:17
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Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmalardan ötürü vatandaşların sığınması gereken güvenli limanın altın olduğunu söyledi. Güney, gram fiyatının altının birkaç ay içerisinde 4 bin 200 TL'ye göreceğini ifade ederek altın değerinde tavsiyelerde bulundu.

Güvenli liman arayanlara 'altın' tavsiyesi! 'Elinizdeki TL'yi dövizi hemen ona çevirin' Ekonomi durulmaya başlayacak ama...

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla birlikte yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, yatırım tercihi konusunda tedirginlik yaşadı. Güneyler Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güney, yılların tecrübesiyle vatandaşlara altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Piyasalardaki dalgalanma sürecinde altının gram fiyatının 4 bin 200 TL'yi gördüğünü ifade eden Güney, altının yaklaşık birkaç ay zirve noktaya tekrar ulaşacağını söyledi.

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DOLAR, EURO, ALTIN...

Devlet tarafından ekonomiye yönelik yapılan müdahalelerin piyasalarda etkili olduğunu ifade eden sarraf Güney, şu sözleri kullandı:

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"Ülkemizde ekonomik süreç istikralı bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir kontrolsüzlük anında yeni argümanlarla dizginleri eline almaya çalışan devlet anlayışımız var. Dolayısıyla son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte Salı günü itibariyle Dolar 42 TL'ye, Euro 45 TL'ye ve altın da 4200 TL'ye kadar çıktı. Biz burada algıyı en yüksek zamanda zirve ve orta zirve olarak bu rakamları görürüz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ekonomi durulmaya başlayacak, durulan ortamdan sonra düşmeye başlayan rakamların tekrar az önce bahsettiğimiz rakamlara yükselmesini bekliyoruz"

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EVLENECEKLERE TAVSİYE VERDİ

Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için güvenli limanın altın olduğunu ifade eden sarraf Güney, gram altının çok kısa bir sürede 4 bin 200 lirayı göreceğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:

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"Evlenecek ve altın alacak olanlara şunu söyleyebilirim. Ellerinde ne kadar TL, döviz yatırımı varsa bunları hemen altına çevirsinler. 24 ayar, yatırım altını veya bilezik şeklinde birikim yaparak beklemeye yapsınlar. Daha sonra kuyumcularına gittikleri zaman o yükselen trendi yakalamış olduklarından bu yatırım altınlarını verip pek ala takı altınlarına dönüştürmeleri mümkündür. Bu süreçte doğru kuyumcu tercihi insanların altından kaynaklı kazancını etkileyecektir"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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