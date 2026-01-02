FİNANS

Haziran'a dikkat! Altın 2026'ya hızlı başladı ama 'Çok konuşulacak bir dönem'

Altın ve gümüş yeni yıla da rekor ile başladı. Altının yükselişini Fed'in faiz indirimine bu yıl da devam edeceğine dair beklentiler etkiliyor. Gümüşün ön plana çıkmasını ise ABD’de kritik mineral olarak sınıflandırılması olarak görülüyor. 2 Ocak 2025 gram altın fiyatı 6.045 TL ve ons altın fiyatı 4.370 dolardan yılın ilk işlem gününe başladı. Peki altın ve gümüş piyasasında son durum ne? İşte kıymetli madenlerde son dakika...

Ezgi Sivritepe

Yeni yılın ilk işlem gününde değerli metaller piyasası yükselişle açıldı. 2026’nın ilk işlemlerinde ons altın 4 bin 370 dolara yükseldi. Çarşamba kapanış fiyatına göre ons fiyatındaki artış %1’i aştı. Gram altın ise 6.045 TL’den günde başlarken; Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde fiziki gram satış fiyatı 6.305 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.275 TL’den gerçekleşiyor.

ALTIN YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR!

Altın fiyatlarının yükselişe geçmesinin nedeni ise; Fed'in faiz indirimlerine bu yıl da devam edebileceği yönündeki beklentiler, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının güçlü talebi ve borsa yatırım fonlarındaki (ETF) artan pozisyonlarının etkili olduğu belirtiliyor. Son dönemde artan diplomatik çabalara rağmen Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar da yeni yılın ilk gününde devam etti. Jeopolitik gelişmeler, altında “güvenli liman” talebini destekliyor.

Fed'in son faiz toplantısının tutanakları bu hafta açıklandı. Buna göre, çoğu FED üyesinin, “enflasyondaki düşüşün devam etmesi halinde faiz indirimlerini uygun bulacağı” görüldü.

GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş ise son günlerde verdiği kayıpları toparlamaya başladı. Buna göre, gümüş, hafta başında 83,62 dolar ile tüm zamanların zirvesini görmüştü. Spot gümüş, yüzde 2,1 artışla ons başına 72,75 dolara yükseldi. Gram gümüş ise şu saatlerde 101,889 TL'de görülüyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın için CNNTÜRK ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "2026 yılının ilk yarısına kadar bugünkü dünya piyasalarındaki koşullara baktığımız zaman yükselişin devam edeceği yönünde. Ocak ayı itibarıyla birçok merkez bankalarının faiz indirimleri devam edecek" dedi. Memiş, ilk yarıya kadar altının yükseleceğini kaydetti.

GÜMÜŞ ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMANI AÇIKLADI

Gümüş yatırımcısının 2025'te iyi bir kazanç sağladığını ifade eden Memiş, "Gümüş tarafındaki yükselişin yine yılın ilk yarısında devam etme olasılığı güçlü. Gümüşün gram fiyatında ilk hedef olarak da 120 lira seviyesinde teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Ancak altın gümüş rasyosunda yaşanan sert düşüşle birlikte burada biraz daha teknik düzeltmeye ihtiyaç var. Şu anda gümüş almak için biraz daha beklenmeli. Yani fiyatlar oldukça yüksek. Kısa vadeli bir düşüş mümkündür. Bu kısa vadeli teknik düşüşler 67 dolar 65 dolar seviyesine tekabül ediyor. Bu düşüşler yaşandıktan sonra tekrar teknik olarak yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz. 2026 yılının ilk yarısına kadar altın tarafındaki yaşanan yükselişle birlikte bu değer artışlarını devam ettirilecek" sözlerini kullandı.

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Yatırım için altın alamayanlara gümüşü tavsiye etmeye devam edeceklerini belirten Memiş, yılın ikinci yarısında altın ve gümüş için şu şekilde konuştu:

"Altın ve gümüş tarafında çok konuşulacak bir dönem; yükseliş yönlü bir beklentim yok. Burada bir dinlenme bir duran süreç olabilir. İlk yarı çeşitli nedenlerden dolayı yükseliş yönlü ama yılın ikinci yarısı da nakide ihtiyacı olanlar bu fırsatı değerlendirmeli. Yani Haziran ayı itibarıyla bir durağanlık beklediğimi söyleyebilirim. Haziran'dan sonra tekrar o teknik seviyeleri yorumlayacağız. Ancak yılın ikinci yarısı altın gümüş tarafında 'koptu gidiyor, uçuyor, şu kadar kazandırdı %100 bir getiri sağladı' falan gibi şeyler beklemediğimi söyleyebilirim"
YATIRIMINI BOZDURACAKLAR DİKKAT!

Yatırımını bozup ev veya araba almak isteyenler için ise Memiş, "2026 yılında ev alacaklar, araba alacaklar yavaş yavaş bence hazırlığını yapması gerekiyor. Özellikle yılın ikinci yarısıyla alakalı ilk kez ev alacak, ilk kez araba alacaklara özel kredi tanımlanır ve onlara açıklanır" dedi.
"BUNA DUR DER"

Yılın ikinci yarısında yine de umutsuz olmadığının altını çizen Memiş, "Borsanın, kripto para piyasasının 2026 yılında çok konuşulacağı bir dönem olacak. Yine yılın ilk yarısında altın manşetleri göreceğiz. Gümüş manşetleri göreceğiz. Yine belirsizlikten kaynaklanan değerli metallere girişleri göreceğiz. Merkez bankalarının taleplerini göreceğiz. Ama sonuç itibarıyla dünya artık özellikle merkez bankaları bu işe bir dur der ve farklı enstrümanlarda gelişmeler yaşanabilir diye tahmin ediyorum.

