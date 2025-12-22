FİNANS

'Hiç korkmadan' Altın alacaklar için 2026 senaryosunu açıkladı!

Kayseri’de sarraflık yapan Murat Polat, 2025 yılında altının tahminlerden daha hızlı yükseldiğini söyleyerek, "Altın yeni yılda da yükselmeye devam edecek diye düşünüyoruz" dedi. 6 binTL barajını aşan gram altının ciddi şekilde daha da yükseleceğini kaydeden Polat, "2025 yılında olan bu hızını kaybetmeden daha da hızlı devam edecek diye tahminde bulunabiliriz" dedi.

Altın fiyatları yükselişi ile yatırımcısnın odağında olmaya devam ediyor. Altın piyasalarındaki yaşanan hareketliliği ise Kayseri'de sarraflık yapan Murat Polat değerlendirdi. Polat, "2025 yılı altın için yine zirve oldu diyebiliriz. Tahminlerimizin üzerinde Eylül ayı ile başlayan ciddi anlamda bir yükseliş oldu. Bu yükseliş her zaman oluyordu ama Eylül ayı ile olan yükselişe ekstra da diyebiliriz" sözlerini kullandı.

Beklentilerinin olmasına rağmen şaşırdıklarını söyleyen Polat, şu sözleri sarf etti:

"Yükselişine ciddi anlamda devam etti ve 2026’ya kadar bekliyoruz. 2026 yılı eğer 2025’teki hızı ile devam edecek mi diye düşünürsek ki öngörüler o yönde. Altının ons anlamındaki yükselişi hızla devam edecek gibi görünüyor. 2025 yılında olan bu hızını kaybetmeden daha da hızlı devam edecek diye tahminde bulunabiliriz"
KUYUMCULARIN İŞİ AZALACAK MI?

Polat, altına korkmadan yatırım yapılabileceğini söyleyerek, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Artıları ve eksileri ne olacak dersek de altının bu hızla yükseldiğini düşünürsek insanların eskisi gibi alım gücü yok. Altın da yükselmeye devam ettikçe bu daha da zorlaşacak. Bir çeyrek altın bugün 9 bin 500 TL bandında ve bunun 2026’da 15 binlere çıktığını düşünelim insanlar nasıl altın alacak? Bizim için iş anlamında mutlaka düşüşler olacaktır. İnsanların alım gücü düştükçe ve altında yükseldikçe bizi zor günler bekliyor diyebiliriz tabi ki. Altın suni düşüşleri mutlaka olmuştur ama reelde her zaman yükseldi. ‘Benim boşta param var, yatırım olarak bir şey almak istiyorum’ derseniz kesinlikle altın her zaman güvenli bir yatırım. Altına hiç korkmadan yatırım için devam edebiliriz diyebilirim"

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

