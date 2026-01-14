Altın rekora yaklaştı, gümüşte yeni zirve (14 Ocak 2026 gümüş ve altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum... Altındaki hareketlilik yatırımcının radarında kalmayı sürdürüyor. Yeni günde ons altın ve gram altın rekor seviyelerine yakın seyrediyor. Altın fiyatlarını etkileyen önemli gelişmeler yaşanırken altına dair beklentiler de merak ediliyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 14 Ocak 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6426 TL, en düşük 6358 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.16 itibarıyla 6.425 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 4630 dolar, en düşük 4582 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.32 itibarıyla 4.627 dolar seviyesinde seyrediyor.

Ons altında dün 4634 dolar ile rekor seviye test edilmişti. Gram altın ise 6430 TL ile yeni zirve seviye görülmüştü. Altın yeni günde rekor seviyelere yaklaşmış görünüyor. Altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler arasında ise ABD'de açıklanan enflasyon verileri, Fed'in bağımsızlığına dair endişeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik gerilimler gösteriliyor.

Citigroup tarafından bu hafta yapılan son değerlendirmede, önümüzdeki üç ay için altın tahminleri ons başına 5000 dolar seviyesi oldu.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş saat 08.01 itibarıyla 90,90 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gümüş, ons başına 90 doları aşarak tarihte ilk kez bu seviyeyi gördü.

BITCOINDE SON DURUM

Bitcoin, 96 bin doları aşarak son 2 ayın zirvesini test etti.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

14 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.27 itibarıyla 4.626 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.13 itibarıyla 6.422 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.13 itibarıyla 10.503 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.14 itibarıyla 21.002 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.26 itibarıyla 43.417 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.26 itibarıyla 105.785 TL seviyesinde.