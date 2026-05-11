'Hop kalkar hop oturur' Altın, gümüş, petrol: İslam Memiş yorumladı

Altın haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran’ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtmesiyle taraflar arasında anlaşmanın olmaması kıymetli madenleri baskıladı. Yatırımcılar ise altının bundan sonraki seyrinin ne olacağını ve küresel ekonomiye dair önemli gelişmeleri merak ediyor. Finans Analisti İslam Memiş'ten önemli değerlendirmeler geldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4705 dolar, en düşük 4647 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 10.04 itibarıyla 4678 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise gün içinde en yüksek 6879 TL, en düşük 6781 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 09.50 itibarıyla 6817 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

"PİYASALAR İÇİN BU HAFTA OLDUKÇA YOĞUN VE KRİTİK BİR HAFTAYA BAŞLIYORUZ"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma çıkmadı. Piyasalarda yine petrol fiyatlarının yükseldiği, petrol karşısındaki bütün varlıkların değer kaybettiği bir haftaya başlıyoruz. Eğer anlaşma çıksaydı bahar havasında bir haftaya başlayacaktık ki haftayı özellikle arafta bıraktılar ve %50 - %50 bir ihtimal vardı. Şu anda bir anlaşma çıkmadı ve piyasalar için bu hafta oldukça yoğun ve kritik bir haftaya başlıyoruz. Ülkelerin enflasyon rakamları var. Mesela sabah Çin'in enflasyon rakamı açıklandı 4.30'ta yine yüksek gelen bir enflasyon rakamı. Yarın Almanya ve Amerika'da TÜFE verileri var. Yine Çarşamba günü Amerika'da ÜFE verisi var. Bunlar önemli. Petrol fiyatlarının getirmiş olduğu enflasyon rakamları bütün gelişmiş ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çarşamba akşamı Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları var. Savaş tarafında ve enflasyon tarafındaki açıklamaları oldukça önemli olacak. Yine Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu var. Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları var. Japonya cuma günü enflasyon rakamlarını açıklayacak. Japonya, Çin, Amerika, Avrupa gibi ülkelerin enflasyon rakamlarını açıklayacağı önemli bir hafta, kritik bir hafta.

"PİYASALAR HOP KALKAR HOP OTURUR"

Döviz kurları stabil. Uluslararası piyasalarda ons altın %1 satıcılı anlaşma gelmediği için. 4666 dolar seviyesinde. Burada 4650, yukarıda 4800 dolar seviyesi var. Bu bant aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Gümüş yatay başladı 80 dolar seviyesinden. Çünkü altın gümüşü rasyosu düşük olduğu için gümüş biraz daha yatay, biraz daha güç topladı bu hafta. Geçen haftanın birincisi de aslında gümüştü. Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar seviyesinde, %4 yüksek şu anda. Burada da yine teknik olarak 104 - 110 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta volatilite bayağı yüksek olacak. Piyasalar hop kalkar hop oturur. Çünkü bayağı ekonomik önemli veriler var. Yine savaş gölgesinde ekonomik veriler açıklanacak. Tabii ki Amerika tarafından gelen İran tarafından gelen açıklamalar da piyasalarda sert dalgalanmaya desteklemesini bekliyoruz"

11 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 10.04 itibarıyla 4678 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.50 itibarıyla 6817 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.56 itibarıyla 11.157 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.56 itibarıyla 22.318 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 10.08 itibarıyla 45.683 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 10.08 itibarıyla 111.390 TL seviyesinde.