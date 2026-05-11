FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

'Hop kalkar hop oturur' Altın, gümüş, petrol: İslam Memiş yorumladı

Altın fiyatları, haftaya düşüşle başladı. Piyasalar ABD ve İran arasındaki gelişmelere odaklanmışken ABD Başkanı Trump'ın, ABD'nin önerdiği taslağa İran’ın verdiği yanıtın 'kabul edilemez' olduğunu belirtmesi altını baskılayan faktörlerden oldu. Finans Analisti İslam Memiş'ten bu haftaya ve piyasalara dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

'Hop kalkar hop oturur' Altın, gümüş, petrol: İslam Memiş yorumladı
Hande Dağ
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Altın haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran’ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtmesiyle taraflar arasında anlaşmanın olmaması kıymetli madenleri baskıladı. Yatırımcılar ise altının bundan sonraki seyrinin ne olacağını ve küresel ekonomiye dair önemli gelişmeleri merak ediyor. Finans Analisti İslam Memiş'ten önemli değerlendirmeler geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Hop kalkar hop oturur Altın, gümüş, petrol: İslam Memiş yorumladı 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4705 dolar, en düşük 4647 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 10.04 itibarıyla 4678 dolar seviyesinde seyrediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme' Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Hop kalkar hop oturur Altın, gümüş, petrol: İslam Memiş yorumladı 2

Gram altın ise gün içinde en yüksek 6879 TL, en düşük 6781 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 09.50 itibarıyla 6817 TL seviyesinde seyrediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'699'un altına hiç düşmemişti, şimdi 200 TL' Akıllardaki soru yanıt buldu '699'un altına hiç düşmemişti, şimdi 200 TL' Akıllardaki soru yanıt buldu

Hop kalkar hop oturur Altın, gümüş, petrol: İslam Memiş yorumladı 3

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Hop kalkar hop oturur Altın, gümüş, petrol: İslam Memiş yorumladı 4

"PİYASALAR İÇİN BU HAFTA OLDUKÇA YOĞUN VE KRİTİK BİR HAFTAYA BAŞLIYORUZ"

Haber Global canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma çıkmadı. Piyasalarda yine petrol fiyatlarının yükseldiği, petrol karşısındaki bütün varlıkların değer kaybettiği bir haftaya başlıyoruz. Eğer anlaşma çıksaydı bahar havasında bir haftaya başlayacaktık ki haftayı özellikle arafta bıraktılar ve %50 - %50 bir ihtimal vardı. Şu anda bir anlaşma çıkmadı ve piyasalar için bu hafta oldukça yoğun ve kritik bir haftaya başlıyoruz. Ülkelerin enflasyon rakamları var. Mesela sabah Çin'in enflasyon rakamı açıklandı 4.30'ta yine yüksek gelen bir enflasyon rakamı. Yarın Almanya ve Amerika'da TÜFE verileri var. Yine Çarşamba günü Amerika'da ÜFE verisi var. Bunlar önemli. Petrol fiyatlarının getirmiş olduğu enflasyon rakamları bütün gelişmiş ülke ekonomilerini olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çarşamba akşamı Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları var. Savaş tarafında ve enflasyon tarafındaki açıklamaları oldukça önemli olacak. Yine Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu var. Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları var. Japonya cuma günü enflasyon rakamlarını açıklayacak. Japonya, Çin, Amerika, Avrupa gibi ülkelerin enflasyon rakamlarını açıklayacağı önemli bir hafta, kritik bir hafta.

Hop kalkar hop oturur Altın, gümüş, petrol: İslam Memiş yorumladı 5

"PİYASALAR HOP KALKAR HOP OTURUR"

Döviz kurları stabil. Uluslararası piyasalarda ons altın %1 satıcılı anlaşma gelmediği için. 4666 dolar seviyesinde. Burada 4650, yukarıda 4800 dolar seviyesi var. Bu bant aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Gümüş yatay başladı 80 dolar seviyesinden. Çünkü altın gümüşü rasyosu düşük olduğu için gümüş biraz daha yatay, biraz daha güç topladı bu hafta. Geçen haftanın birincisi de aslında gümüştü. Brent petrolün varil fiyatı 109 dolar seviyesinde, %4 yüksek şu anda. Burada da yine teknik olarak 104 - 110 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Bu hafta volatilite bayağı yüksek olacak. Piyasalar hop kalkar hop oturur. Çünkü bayağı ekonomik önemli veriler var. Yine savaş gölgesinde ekonomik veriler açıklanacak. Tabii ki Amerika tarafından gelen İran tarafından gelen açıklamalar da piyasalarda sert dalgalanmaya desteklemesini bekliyoruz"

Hop kalkar hop oturur Altın, gümüş, petrol: İslam Memiş yorumladı 6

Hop kalkar hop oturur Altın, gümüş, petrol: İslam Memiş yorumladı 7

11 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 10.04 itibarıyla 4678 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 09.50 itibarıyla 6817 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 09.56 itibarıyla 11.157 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 09.56 itibarıyla 22.318 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 10.08 itibarıyla 45.683 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 10.08 itibarıyla 111.390 TL seviyesinde.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa borsaları karışık seyrediyorAvrupa borsaları karışık seyrediyor
Borsa güne düşüşle başladı: 11 Mayıs Pazartesi Borsa güne düşüşle başladı: 11 Mayıs Pazartesi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.808,83
6.809,66
% -0.96
10:51
Ons Altın / TL
211.916,65
211.979,90
% -0.89
11:06
Ons Altın / USD
4.669,94
4.670,53
% -0.95
11:06
Çeyrek Altın
10.894,13
11.133,80
% -0.96
10:51
Yarım Altın
21.720,17
22.267,60
% -0.96
10:51
Ziynet Altın
43.575,49
44.398,44
% -0.96
10:51
Cumhuriyet Altını
45.358,00
46.042,00
% -0.43
13:06
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın altın fiyatları İslam Memiş ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Çalışanı ilgilendiriyor: İsa Karakaş hesapladı '18 bin TL ilave ödeme'

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.