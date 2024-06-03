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İki farklı senaryo! Altın fiyatlarında 9 Mayıs'tan bu yana ilk: Çarşamba ve Cuma düğüm çözülecek

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.06.2024 14:22
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Altın fiyatlarındaki düşüş sonrası yatırımcılar ‘Altın daha da düşer mi?’ sorusuna yanıt arıyor. Ons altındaki kan kaybı gram altın fiyatları üzerinde de etkili olurken bu hafta Çarşamba ve Cuma günlerine dikkat çekildi. Uzmanlar altın fiyatları için tahminlerini açıklarken, altın fiyatları için iki farklı senaryoyu da ortaya koydu. İşte Kapalıçarşı güncel gram, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları ile herkesi şaşırtacak o tahmin…

İki farklı senaryo! Altın fiyatlarında 9 Mayıs'tan bu yana ilk: Çarşamba ve Cuma düğüm çözülecek

Altın fiyatları bugün 9 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. 2450 dolarlık zirvesinden uzaklaşan ons altın fiyatı bugün 2.314,80 dolara kadar geriledi. Şu sıralar ise 2.328 dolardan işlem görüyor. Düşüşe rağmen ons altın fiyatı Mayıs ayında yüzde 2, yılbaşından bugüne ise yaklaşık yüzde 13 değer kazandı.

Yurt içinde gram altın fiyatı Kapalıçarşı ekranlarına 2.550 liradan yansıyor. Çeyrek altın fiyatı 4.043 liradan, Cumhuriyet altını 16.454 liradan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 2.373 liradan satışa sunuluyor.

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ÇARŞAMBA VE CUMA GÜNLERİNE DİKKAT!

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz indiriminin zamanlamasına dair yeni ipuçları sunacak olan bu haftanın ABD istihdam verilerine çevrildi. ABD’de haftanın son işlem gününde Çalışma Bakanlığı’nın Mayıs ayı istihdam raporu takip edilecek. Öncesinde ise Çarşamba günü tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

DOLAR (1)

ALTIN İÇİN FARKLI SENARYOLAR

Mart ayında kaydedilen etkileyici artışın ardından, Nisan ayında Tarım Dışı İstihdam 175 bin artmıştı. Bu keskin düşüşün işgücü piyasasında gevşemeyi işaret ettiği değerlendirilirken ABD Doları ağır satış baskısı altında kaldı. Ancak, Fed politika yapıcıları istihdam verilerini küçümseyerek politika faizinde indirime gitmeyeceklerini açıkladılar.

ONS ALTIN (15)

Ekonomistler altın fiyatları için olası senaryoları şu sözlerle anlattılar:

“Mayıs ayında tarım dışı istihdamın 150 binden az artması durumunda USD'de satışlar ve altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler beklenebilir. 200 bin ila 250 bin arası bir artış yeterli görülebilirken, 250 binden fazla artış Fed'in bu yıl 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesine neden olabilir ve USD ile ABD Hazine tahvil getirilerinde artışa sebep olabilir. Bu durumda altın fiyatlarında düşüş yaşanabilir.”

ONS ALTIN (8)

“ALTIN YAZ AYLARINI SAKİN GEÇİREBİLİR”

Yurt dışında yaşanan gelişmeler yurt içinde gram altın fiyatı üzerinde de etkili oluyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

“Küresel piyasalardaki durgunluk iç piyasada özellikle altın cephesinde yansıdı. Bu haftanın en önemli verilerinden bir tanesi bizim enflasyon rakamlarımızdı. Açıkçası piyasanın tepkisi pozitif oldu” diyen uzman isim şunları kaydetti:

“Borsa İstanbul’da da pozitif bir seyir gördük. Enflasyon ve yatırım tercihlerine baktığımızda enflasyonun düşüş eğiliminde olması altının kan kaybetmesini sağlayabilir önümüzdeki süreçlerde. Bu hafta Amerika’dan istihdam rakamlarını alacağız. Avrupa belki uzun süre sonra ilk kez faiz indirimine gidecek Perşembe günü. 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Global merkez bankalarının faiz indirimi bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından çok çok önemli. Bu yıl içerisinde 200 milyar dolar gibi bir para girişi bekleniyordu gelişmekte olan ülkelere. Ve Türkiye de bunların başında. Biz yılın başından bu yana yabancı girişinin güçlü bir şekilde olduğunu takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte yabancı girişi ile Borsa İstanbul’da yükseliş eğilimi olabilir ama yaz aylarında altın bir miktar daha sabit, sakin ve daha düşüş eğiliminde geçirebilir.”

altın dolar

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI NE ZAMAN?

“Altın talebi düğün sezonunda devam edecektir. Ama yoğun talep ve global piyasalarda da faiz indirimleri Fed cephesinde geç kalırsa bu da altını baskılayacaktır” ifadelerini kullanan Sarı, “Dolar endeksinin ön plana çıkmasını sağlayacaktır. İç piyasada dolar/TL’nin stabil hareketini görüyoruz. Hatta TL varlıklara hızlı geçişle beraber dolar/TL’de düşüş beklentisi de güçlendi. Bunun etkisi gram altında da düşüşü beraberinde getirebilir. Ons altın da düşüşü desteklerse daha güzel alım noktaları görebiliriz” yorumunu yaptı.

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