İslam Memiş altın için saat 15.30'u işaret etti: 'Görebiliriz'

Altın fiyatlarında son durum yakından takip edilmeye devam ederken küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. ABD'de bugün açıklanacak olan enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü noktasında belirleyici olması da beklentiler arasında. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son durumu, beklentiler ve beklentilerin sonuçlarını aktardı.

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Haber Global yayınında konuşan Memiş, "Sakin bir haftadayız ama bugün özellikle saat 15.30'da Amerika'da enflasyon verisini takip edeceğiz. Saat 15.30'da piyasa beklentisi Amerika'daki enflasyonun %3.6 olması bekleniyor. Şimdi %3.6 civarının üzerinde bir enflasyon verisi gelirse Fed'in faiz artırma ihtimali kuvvetli ve yine altın tarafında, gümüş tarafında baskılanma, düşüş trendi görebiliriz. Ama %3.6'nın altında bir rakam açıklanırsa değerli metaller altın ve gümüş tarafında bir rahatlama görürüz" dedi.

Devamında Memiş "Bugün yine brend petrolün varil fiyatı 107 dolar seviyesine kadar yükselirken yine Amerikan tahvil faizleri 10 yıllıklar %5.2'ye yükseldi. Dolayısıyla hem doların hem petrolün güçlü olduğu bir günde yine altın tarafında, gümüş tarafında baskılanma var" ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİMİZ BUGÜN SAAT 15.30'DAKİ AMERİKAN VERİSİNDE OLACAK"

Bu haftaki kritik veri ve haber akışını da işaret eden Memiş "Döviz tarafı sakin. 49 lira 39 kuruş seviyesinde bir dolar TL kuru var. Muhtemelen bu ay sonuna kadar 50 lira seviyesine yerleşebilir diye tahmin ediyorum. Euro dolar paritesi 1.12 seviyesinde. Bugün saat 15.30'da Amerikan verisinden sonra piyasalarda bir dalgalanma göreceğiz. Yarın saat 15.30'da da yine ÜFE verisi var. Burayı da takip etmeye devam edeceğiz. Yine cuma günü önemli olacak. Yani aslında piyasa için bundan sonrası önemli. Bugün, yarın ve cuma günü önemli. Cuma sabah Fed Başkanı açıklama yapacak. Cuma akşamı da S&P'nin kredi görünüm notu ile alakalı Türkiye'nin, bir açıklaması olacak. Bu tarafı da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Gözlerimiz bugün saat 15.30'daki Amerikan verisinde olacak" dedi.