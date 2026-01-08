İslam Memiş'ten altın alımı ve yeni sistem açıklaması (8 Ocak altın fiyatları)

Nakitle altın alımı ve Kıymetli Maden Ticaret Sistemi gündem olmuştu. AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Kıymetli Maden Ticaret Sistemi (KMTS), rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri özelliklerinin Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz kodla her bir ürünün ambalajına işlendiği ve aynı kodla Darphane tarafından kayıt altına alınarak izlendiği bir sistem olarak öne çıkıyor.

KMTS ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi, vergi güvenliğinin sağlanması, saflık ayarı ve ağırlık konusundaki sahteciliğin önlenmesi ayrıca rafineriler tarafından üretilen kıymetli madenlerin ambalajlanarak standart haline getirilmesi amaçlanıyor. Sistem, tüm basılı kıymetli madenler ile standart işlenmemiş kıymetli madenler kapsamındaki 1 gram ve üzeri altın, gümüş, platin, paladyum ve Darphane tarafından belirlenecek diğer ürünler veya ürün gruplarını kapsıyor.

1 GRAM İLE 10 GRAM ARASI İŞLENMEMİŞ ALTINLARIN SERİ NUMARASI LAZERLE İŞARETLENECEK

KMTS kapsamında işlenmemiş altınların sistem üzerinden takibi sağlanarak, 1 gramdan 10 grama kadar (10 gram dahil) altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek. 10 gramın üzerindeki kıymetli madenlerde ise güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası hem kıymetli madenin üzerine hem de ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek. Buna karşılık, bilezik, yüzük ve kolye gibi işlenmiş altınlar ile 22 ayar, 18 ayar gibi farklı ayarlardaki altınlar KMTS kapsamı dışında tutulacak.

30 BİN LİRA ÜSTÜ ALIŞVERİŞLERİN ÖDEMESİ NAKİT YAPILAMAYACAK

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla 30 bin liraya kadar olan alışverişlerde nakit ödeme yapılabilirken, bu tutarın üzerindeki ödemelerin banka veya finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunluluğu devam edecek. Bu çerçevede, kıymetli madenler için yapılan alışverişlerde güncel piyasa fiyatları dikkate alındığında vatandaşlar yaklaşık 5 grama kadar kıymetli madeni nakit olarak satın alabilirken, bu sınırı aşan tutarlardaki işlemler ise tevsik zorunluluğu kapsamında bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

"30 BİN TL'YE KADAR BİR KUYUMCUDAN FİZİKİ PARANIZLA ALTIN ALABİLECEKSİNİZ"

TGRT Haber yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Sistem şu... Mesela 30 bin TL'ye kadar bir kuyumcudan fiziki paranızla altın alabileceksiniz ama 30 bin TL üzerinde de banka aracılığıyla alışveriş yapacaksınız. Zaten bu uygulama 2025 yılında vardı. Yeni bir şey değil.

"LAZERLE BİR İŞARET KONULACAK"

Önemli olan konu şu. Artık Darpane Genel Müdürlüğü'nün altın takip sistemi var. Yani kıymetli madenler takip sistemi var. Bu takip sistemi Darpane Genel Müdürlüğünün üretmiş olduğu Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın gibi sarrafiye grubu ürünlere lazerle bir işaret konulacak. Bu rakam da olabilir, farklı bir şey de, QR kod da olabilir. Sonuçta üretimden tüketime kadar bütün basılmış olan altınların takibi olacak. Yine rafinelerin üretmiş olduğu bandrollü paketli altınlar var. Bunlara da bir takip sistemi koyulacak ve Türkiye'deki altın trafiği daha net bir şekilde, şeffaf bir şekilde takip edilebilecek. Yastık altında ne kadar var, piyasada ne kadar var, hangi dönemlerde altın hareketliliği yaşanıyor, kayıt dışı ekonomi önüne nasıl geçebiliriz gibi birçok süreç planlanıyor ve dolayısıyla 30 bin TL'ye kadar nakit parayla altın almada vatandaşların bir sorunu yok. Vatandaşlar bugün çeyrek altın, yarım altın, 1 gram altın hatta 4 gram altına kadar fiziki parayla alabiliyorlar. Ama 30 bin TL'nin üzerinde yine bankadan, havale yoluyla, IBAN'dan veya kredi kartıyla alımlarını yapabiliyorlar. Sadece 14 ayar, 18 ayar, 8 ayar, küpe, yüzü, kolye gibi işçilikli altınlar var. Bunlar da kapsam dışı. Bunları bağlamıyor. O yüzden vatandaşlarımız bu bilgi kirliliğine karşı kararlarını vermesi lazım.

"SEKTÖR VE ALTIN YATIRIMCISI İÇİN OLUMLU BİR SÜREÇ"

Bu karar tabii ki hem sektör açısından olumlu bir şey hem vatandaşlar açısından olumlu bir şey. Yani örnek verelim 100 gram, 200 gram, 1 kiloya kadar altın alacaksınız. Böyle torbayla çuvalla altın taşımanıza gerek yok. Artık modern bir teknoloji var. Tek tuşla bunu halledebiliyorsunuz. Elinizde de bir belgeniz var. Bu resmi bir şey ve faturanız var. Bu da iyi bir şey. Esnaflara baktığımız zaman da IBAN yoluyla transferler gerçekleşince onların da para taşıma yükü ortadan kalkıyor. Her şey resmi olmuş oluyor ve dolayısıyla hem sektör açısından olumlu hem de altın yatırımcısı için olumlu bir süreçten geçiyoruz. Zaten kağıt paraları kullanan son nesil biziz. Yani bundan sonra dünya en geç 2030 yılına kadar zaten kağıt paraları kullanmayacak. Her şey dijital ortamda gerçekleşiyor ve kağıt paraların dolaşımı her geçen yıl azalmaya devam edecek. Modern teknoloji kullanan sistemde bütün değerli metaller grubunu artık kontrol altına alarak daha modern bir teknolojik sistem kurulmuş olacak.

Modern bir çağdan geçiyoruz. 2026 yılındayız. Artık çuvalla para taşımak, götürmek hem riskli hem gereksiz. Bankacılık çağı da değişiyor. Artı dijital bankacılık modeline geçen bir Türkiye ekonomisi var karşımızda. Ve bu alan da sataa da herkes memnun. Bu uygulama iyi bir şeydir ama tekrar altını çizmek isterim. Nakitle altın almak yasak diye bir şey söz konusu değil. Zaten geçen yıl 30 bin TL üzerinde altınla ilgili bir yasal mevzuat vardır. Bu sadece yeniden bir manşet oldu ve köpürtüldü ve bilgi kirliliğine neden oldu. Bu resmi bir açıklama değildir. Bir dernek başkanının açıklamasından yola çıkarak bir referans vererek yapılan bir haberdir.

YASTIK ALTINDA ALTINI OLANLARI NASIL İLGİLENDİRECEK?

Onları ilgilendiren hiçbir şey yok şu anda. Yani onlar aldı sattı. Herkes işini gördü. Bundan sonra 30 bin TL üzerinde altın almak isteyen vatandaşlarımız varsa banka üzerinden havale yapacağını bilmesi gerekiyor.

İşte ona göre hazırlık yapması lazım. Boşuna bankalardan gidip kuyruklarda bekleyeceksiniz, nakit para çekeceksiniz, onu taşıyacaksınız, kuyumcuya getireceksiniz falan. Böyle işlere gerek yok. Fiziki olarak paranızı taşımaya gerek yok. Artık IBAN üzerinden kolaylıkla transferlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yatırımınıza devam ediyorsunuz. Ama şunu da özellikle belirtmek isterim. Bu sistemlerin arkasına gelebilecek farklı modeller de karşımızda önümüzdeki aylarda veya yıllarda olabilir"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

8 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.09 itibarıyla 4.428 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.55 itibarıyla 6.133 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.55 itibarıyla 10.027 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.55 itibarıyla 20.055 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.09 itibarıyla 42.505 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 08.09 itibarıyla 103.410 TL seviyesinde.