Kuyumcularda yeni dönem! Altında nakit satış devri bitiyor mu? Darphane'den açıklama geldi

Kuyumculuk sektöründe kayıt dışılıkla mücadele için Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) devreye giriyor. Yeni düzenleme, mücevher ve kuyumculuk sektöründe kayıt dışı işlemleri ve sahteciliği azaltmayı hedefliyor.

CNBC'den Hazal Ateş'in haberine göre; Yeni sistemle; 1 gramdan külçeye kadar altınlar üzerine lazerle işaretlenip Kıymetli Metal Takip Sistemi kapsamında takip edilecek.

NİSAN AYINDA BAŞLATILACAK!

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane tarafından nisan ayında başlatılacak Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile altınlar “bandrollü” şekilde satışa sunulacak.

Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte işlenmemiş altınlar sistem üzerienden takip edilecek. Darphane’den yapılan açıklamaya göre, 1 gramdan külçeye kadar işlenmemiş altınlarin üzerine lazerle işaret konulacak.

Sistemi üzerinden bu altıpların üretim, satış aşamaları takip edilecek. Yüzük, bilezik, kolye gibi işlenen ürünler bu kapsamda olmayacak.

NAKİTTE 30 BİN LİRA SINIRI DEVAM EDECEK!

Nakit ödeme sınırı olan 30 bin lira tutara kadar nakit olarak alışveriş yapılabilecek. Ancak bu sınırın üzerinde ise bankadan işlem yapmak zorunlu olacak. Bu kapsamda vatandaş yaklaşık 5 gram altına kadar nakit yapabilecek.

BANDROL UYGULAMASI GELİYOR

KMTS uygulaması devreye girdiğinde, altın alım-satım işlemleri tamamen kayıt altına alınacak ve kuyumcularda nakit ödeme dönemi sona erecek. Altın ticaretinde fatura düzenlenmesi zorunlu hale gelecek. Kuyumcuya altın satmaya gelen kişiye fatura kesilecek, ödeme bankaya yatırılacak.