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İslam Memiş yarın için uyardı! Altında kritik hareketlilik yaşanabilir

İslam Memiş, piyasalarda gözlerin Jackson Hole toplantısına çevrildiğini belirterek kritik açıklamalar öncesi yatırımcılara temkinli olma çağrısında bulundu.

İslam Memiş yarın için uyardı! Altında kritik hareketlilik yaşanabilir
Aleyna Türkmen

Okul sezonunun başlamasıyla birlikte öğrencilerin barınma ihtiyacı yeniden gündeme gelirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ailelere fırsatçılık konusunda hassasiyet çağrısında bulundu. Memiş, öğrencilerin konut ihtiyacının istismar edilmemesi gerektiğini belirterek, gelecek nesillere verilen desteğin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını söyledi.

Haber Global'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Bugün ne ekersen yarın onu biçeceğiz ve dolayısıyla da bu barınma ihtiyacıyla alakalı hassasiyetimi ben özellikle dile getirmek isterim” ifadelerini kullandı.

İslam Memiş yarın için uyardı! Altında kritik hareketlilik yaşanabilir 1

PİYASALAR CUMA GÜNÜNE KİLİTLENDİ

Para piyasalarında sakin seyrin devam ettiğini belirten Memiş, haftanın en önemli gündem maddesinin Jackson Hole toplantısı olduğunu söyledi. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yarın yapacağı açıklamaların piyasalarda hareketlilik yaratabileceğini ifade eden Memiş, yatırımcıların özellikle bu açıklamalara odaklandığını belirtti.

Memiş, piyasalarda kalıcı bir yükseliş veya düşüş için yeni bir hikâyeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, cuma günü yapılacak açıklamanın ardından yön konusunda önemli bir kırılım yaşanabileceğini dile getirdi.

“Yani bu tahvili alımlarına Fed dahil olacak mı? Eylül ayında faiz noktasında ne düşünüyor veya bu jeopolitik gerilimin yansımaları Amerikan ekonomisini nasıl etkiliyor gibi manşetlerle birlikte piyasalarda bir kırılım mutlaka göreceğiz” diyen Memiş, açıklamaların içeriğinin piyasalardaki hareketin yönünü belirleyeceğini kaydetti.

İslam Memiş yarın için uyardı! Altında kritik hareketlilik yaşanabilir 2

ALTINDA 4.800 VE 4.450 DOLAR SENARYOSU

Ons altın tarafında da kritik seviyelere dikkat çeken Memiş, cuma günkü Fed açıklamasının ardından sert bir hareket yaşanabileceğini söyledi. Altının 4.600 dolar sınırında beklemeye devam ettiğini belirten Memiş, olası hareketin yönüne ilişkin 4.800, 4.550 ve 4.450 dolar seviyelerini gündeme getirdi.

Memiş, açıklamanın nasıl şekilleneceğinin önceden bilinmesinin mümkün olmadığını belirterek, bu nedenle piyasalarda yaşanacak kırılımın yönü konusunda kesin bir tahminde bulunmanın doğru olmayacağını ifade etti.

İslam Memiş yarın için uyardı! Altında kritik hareketlilik yaşanabilir 3

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ PİYASALARA NEFES ALDIRDI

Petrol fiyatlarında bu hafta yaşanan yaklaşık yüzde 6'lık düşüşün de dikkat çekici olduğunu belirten Memiş, yükselişlerin kalıcı olmadığını söyledi. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin genel piyasalardaki iyimser havanın korunmasına katkı sağladığını ifade etti.

Borsa İstanbul'un 14.610 puan seviyesinden kapanış yaptığını belirten Memiş, borsanın pozitif yönde ayrıştığını ancak temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Döviz tarafında sakin ve stabil görünümün sürdüğünü aktaran Memiş, altın ve gümüşte de benzer bir seyrin devam ettiğini söyledi. Memiş, ons altının 4.600 dolar sınırında beklemeyi sürdürdüğünü, piyasalar açısından bugün petrol fiyatlarındaki gerileme dışında ekstra bir gelişme bulunmadığını ifade etti.

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İslam Memiş altın tahminleri fed açıklaması
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