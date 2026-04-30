  Haberler
İslam Memiş yatırım sepeti yaptı! ‘Ciddi talep var’

İki günlük gerilemenin ardından yatay bir seyirde yolculuğuna devam ediyor. Fed’in faiz kararının ardından uzman isim kritik değerlendirmelerde bulundu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Fed, ABD-İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaş dolayısıyla ortaya çıkan ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler ve bankadaki liderlik değişimi gölgesinde politika faizini sabit tutma kararı aldı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 4'e karşı 8 oyla alındığı bildirildi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri arasında 4 karşı oy en son Ekim 1992'de kullanılmıştı.

Fed’in faiz kararının ardından ise gözler piyasalara çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sarı metal için kritik açıklamalarda bulundu. Memiş, Gazze’ye giden yardım gemisine yapılan müdahalenin piyasalardaki gerginliği biraz daha artırabileceğini söyledi.

FED İÇİN ‘DEPREM’ SENARYOSU

Bölgesel risk dış politikada yeniden hissedilebileceğini ve iç piyasaya yansıyabileceğini söyledi. Fed’in faiz kararını sabit bıraktığını hatırlatan Memiş, şu cümleleri sarf etti:

“Fed üyelerindeki görüş ayrılıkları zaten vardı. Ancak kamuoyuna ifade edilmiyordu. Özellikle Trump'ın savaş politikası nedenli bu görüş ayrılıkları biraz daha artmış durumda. O yüzden önümüzdeki dönemde Fed üyelerinin değişikliği söz konusu olabilir. Şimdi Amerika kendi içsel problemleriyle yani iç siyaset anlamında kurum ve kuruluşlar anlamında bir yol ayrımına da girebilir. Burada Fed üyelerinde değişimler, istifalar veya görevden alma süreçleri yaşanabilir diye düşünüyorum”
Görüş ayrılıklarının piyasaları rahatsız edebileceğini kaydeden Memiş, “Özellikle dolar endeksi yönünde Amerikan borsaları üzerinde önemli bir etkisi olacaktır” dedi.
“GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM”

Doların uluslararası piyasalarda güç kazandığının altını çizen Memiş, “Dolar endeksinde yaşanan yükselişler bence kalıcı değil. Bir anlaşma haberi gelme durumunda geçici bir anlaşma haberinden bahsediyorum veya Fed'in faiz politikasındaki net mesajlarla birlikte ben dolar endeksinde tekrar geri çekilme bekliyorum” dedi. Memiş, yılın ikinci yarısında dolar endeksinde yüksek bir trend beklemediğini kaydetti.
Bitcoin tarafında yılın ikinci yarısında yükseliş beklentisinin devam ettiğinin altını çizen Memiş, “Bitcoin ve Etherium tarafında yükseliş yönlü öngörüm devam ettiği için yılın ikinci yarısıyla alakalı altcoin tarafında da tekrar toparlanma yılın ikinci yarısında yaşanabilir” sözlerini sarf etti.

PETROL VE ALTIN İLİŞKİSİ

2025’te altın ve kripto savaşında altının kazandığını hatırlatan Memiş, bu yılda altın ve petrol ilişkisine dikkat çekti. Memiş, şu sözleri sarf etti:

“Petrol fiyatları yükselmeye devam ettikçe altın baskı altında kalmaya devam ediyor. Çin ve Hindistan merkez bankaları alımlarını hızlandırıyor. Türkiye'de iç piyasalarda hem banka ETF'lerine bakıyoruz hem de fiziki altın tarafına bakıyoruz. Ciddi bir talep artışı halen var. Altın baskılansa bile yatırımcılar tarafından, dünyada bütün yatırımcılar tarafından talep görmeye devam ediyor”

MAYIS AYI SENARYOSU

Mayıs ayında altında toparlanma beklediğini söyleyen Memiş, şu cümleleri söyledi:

Gram altın tarafında 7 bin TL seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştirmesini bekliyorum. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda şu an itibariyle fiziki altın 6 bin 680 TL seviyesinde. Yüzde 1 civarında bir tepki alımı var. Yeterli değil”

Mart ayını dip seviye olarak gördüğünü kaydeden Memiş, “Nisan ayında yaşanan bu baskılanma süreci de özellikle borcu olanlar, altın yatırımı düşünenler veya altın tarafında tekrar düğün yapacak olan vatandaşlarımız, fiziki alım yapacak vatandaşlarımız bence bu fırsatları değerlendirmeli” sözlerini kullandı.
“ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜYORUM”

Yükseliş yönlü beklentisinin devam ettiğini açıklayan Memiş, cümlelerine şu şekilde devam etti:

“2026 yılında yatırımcısına geniş bant aralığında dip ve zirve seviyeleri bahsetmişim. Dediğim gibi ben düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum. Açıkta pozisyon bırakmıyorum. Her düşüşü de ilave olarak değerlendirmeye devam ediyorum. Zaten 2026 yılındaki stratejimiz kısa vadeli al-sattan uzak dur şeklindeydi”

**Son olarak Memiş, haftalık yatırım sepetini yüzde 50 altın yüzde 50 gümüş şeklinde yapabileceğini kaydetti ve, "Yine altın ve gümüşün oldukça ucuz olduğunu düşündüğüm için ve yıl sonunda hedeflediğim için bu haftanın özelinde altın ve gümüş yine bana ucuz kalmaya devam ediyor" dedi.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.741,15
6.742,08
% 2.29
14:13
Ons Altın / TL
209.210,04
209.288,97
% 2.07
14:28
Ons Altın / USD
4.630,60
4.631,25
% 1.92
14:28
Çeyrek Altın
10.785,84
11.023,30
% 2.29
14:13
Yarım Altın
21.504,26
22.046,59
% 2.29
14:13
Ziynet Altın
43.143,34
43.958,34
% 2.29
14:13
Cumhuriyet Altını
44.528,00
45.198,00
% 2.13
14:10

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

