İslam Memiş yatırım sepeti yaptı! ‘Ciddi talep var’

Fed, ABD-İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı savaş dolayısıyla ortaya çıkan ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler ve bankadaki liderlik değişimi gölgesinde politika faizini sabit tutma kararı aldı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 4'e karşı 8 oyla alındığı bildirildi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyeleri arasında 4 karşı oy en son Ekim 1992'de kullanılmıştı.

Fed’in faiz kararının ardından ise gözler piyasalara çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sarı metal için kritik açıklamalarda bulundu. Memiş, Gazze’ye giden yardım gemisine yapılan müdahalenin piyasalardaki gerginliği biraz daha artırabileceğini söyledi.

FED İÇİN ‘DEPREM’ SENARYOSU

Bölgesel risk dış politikada yeniden hissedilebileceğini ve iç piyasaya yansıyabileceğini söyledi. Fed’in faiz kararını sabit bıraktığını hatırlatan Memiş, şu cümleleri sarf etti:

“Fed üyelerindeki görüş ayrılıkları zaten vardı. Ancak kamuoyuna ifade edilmiyordu. Özellikle Trump'ın savaş politikası nedenli bu görüş ayrılıkları biraz daha artmış durumda. O yüzden önümüzdeki dönemde Fed üyelerinin değişikliği söz konusu olabilir. Şimdi Amerika kendi içsel problemleriyle yani iç siyaset anlamında kurum ve kuruluşlar anlamında bir yol ayrımına da girebilir. Burada Fed üyelerinde değişimler, istifalar veya görevden alma süreçleri yaşanabilir diye düşünüyorum”



Görüş ayrılıklarının piyasaları rahatsız edebileceğini kaydeden Memiş, “Özellikle dolar endeksi yönünde Amerikan borsaları üzerinde önemli bir etkisi olacaktır” dedi.



“GERİ ÇEKİLME BEKLİYORUM”

Doların uluslararası piyasalarda güç kazandığının altını çizen Memiş, “Dolar endeksinde yaşanan yükselişler bence kalıcı değil. Bir anlaşma haberi gelme durumunda geçici bir anlaşma haberinden bahsediyorum veya Fed'in faiz politikasındaki net mesajlarla birlikte ben dolar endeksinde tekrar geri çekilme bekliyorum” dedi. Memiş, yılın ikinci yarısında dolar endeksinde yüksek bir trend beklemediğini kaydetti.

Bitcoin tarafında yılın ikinci yarısında yükseliş beklentisinin devam ettiğinin altını çizen Memiş, “Bitcoin ve Etherium tarafında yükseliş yönlü öngörüm devam ettiği için yılın ikinci yarısıyla alakalı altcoin tarafında da tekrar toparlanma yılın ikinci yarısında yaşanabilir” sözlerini sarf etti.

PETROL VE ALTIN İLİŞKİSİ

2025’te altın ve kripto savaşında altının kazandığını hatırlatan Memiş, bu yılda altın ve petrol ilişkisine dikkat çekti. Memiş, şu sözleri sarf etti:

“Petrol fiyatları yükselmeye devam ettikçe altın baskı altında kalmaya devam ediyor. Çin ve Hindistan merkez bankaları alımlarını hızlandırıyor. Türkiye'de iç piyasalarda hem banka ETF'lerine bakıyoruz hem de fiziki altın tarafına bakıyoruz. Ciddi bir talep artışı halen var. Altın baskılansa bile yatırımcılar tarafından, dünyada bütün yatırımcılar tarafından talep görmeye devam ediyor”

MAYIS AYI SENARYOSU

Mayıs ayında altında toparlanma beklediğini söyleyen Memiş, şu cümleleri söyledi:

“Gram altın tarafında 7 bin TL seviyesinin üzerine ataklar gerçekleştirmesini bekliyorum. Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda şu an itibariyle fiziki altın 6 bin 680 TL seviyesinde. Yüzde 1 civarında bir tepki alımı var. Yeterli değil”



Mart ayını dip seviye olarak gördüğünü kaydeden Memiş, “Nisan ayında yaşanan bu baskılanma süreci de özellikle borcu olanlar, altın yatırımı düşünenler veya altın tarafında tekrar düğün yapacak olan vatandaşlarımız, fiziki alım yapacak vatandaşlarımız bence bu fırsatları değerlendirmeli” sözlerini kullandı.



“ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜYORUM”

Yükseliş yönlü beklentisinin devam ettiğini açıklayan Memiş, cümlelerine şu şekilde devam etti:

“2026 yılında yatırımcısına geniş bant aralığında dip ve zirve seviyeleri bahsetmişim. Dediğim gibi ben düşüşleri alım fırsatı olarak görmeye devam ediyorum. Açıkta pozisyon bırakmıyorum. Her düşüşü de ilave olarak değerlendirmeye devam ediyorum. Zaten 2026 yılındaki stratejimiz kısa vadeli al-sattan uzak dur şeklindeydi”

**Son olarak Memiş, haftalık yatırım sepetini yüzde 50 altın yüzde 50 gümüş şeklinde yapabileceğini kaydetti ve, "Yine altın ve gümüşün oldukça ucuz olduğunu düşündüğüm için ve yıl sonunda hedeflediğim için bu haftanın özelinde altın ve gümüş yine bana ucuz kalmaya devam ediyor" dedi.