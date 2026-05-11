Kapalı çarşı altın fiyatları 11 Mayıs 2026 Bugün kuyumcular altın fiyatları

Kapalıçarşı altın fiyatları bugün: Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını güncel rakamlar 11 Mayıs 2026

Begüm Özkaynak
Kapalıçarşı’da 11 Mayıs 2026 itibarıyla güncel altın fiyatları açıklandı. Sabah açılışıyla birlikte gram altın 6.873,15 TL’den işlem görmeye başlarken, çeyrek altın 11.237,61 TL, yarım altın 22.475,21 TL ve cumhuriyet altını 46.324,00 TL seviyelerinde alıcıyla buluştu. Kapalıçarşı esnafı tarafından paylaşılan verilere göre fiyat tabloları gün boyunca belirli aralıklarla güncelleniyor ve son fiyatlar anlık ekranlara aktarılıyor.

Altın türlerinin alış–satış farkları ise iç piyasa hareketliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. İşlem yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde özellikle gram ve çeyrek altın fiyatlarında daha sık güncellemeler yapılıyor. Kapalıçarşı’da takip edilen altın fiyatları, döviz kurlarındaki değişim, ons altının uluslararası piyasalardaki seviyesi ve iç piyasa likiditesi gibi verilerle birlikte düzenli olarak izleniyor. Gün içindeki yeni fiyatlamalar, Kapalıçarşı ekranlarına ve güncel veri akışına bağlı olarak kullanıcılara aktarılmaya devam ediyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.867,08
6.873,15
% 0.35
17:08
Çeyrek Altın
10.987,33
11.237,61
% 0.35
17:08
Yarım Altın
21.905,99
22.475,21
% 0.35
17:08
Ziynet Altın
43.949,33
44.812,96
% 0.35
17:08
Cumhuriyet Altını
45.634,00
46.324,00
% 0.61
17:07
Ata Altın
45.322,75
46.462,52
% 0.35
17:08

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
45,37
45,38
% 0.05
18:49
Euro
53,48
53,50
% -0.06
18:49
İngiliz Sterlini
61,97
61,98
% 0.1
18:49
Avustralya Doları
32,92
32,94
% 0.19
18:49
İsviçre Frangı
58,36
58,38
% -0.08
18:49
Rus Rublesi
0,62
0,62
% 0.98
18:22
Çin Yuanı
6,68
6,68
% 0.13
18:49
İsveç Kronu
4,92
4,93
% 0.05
18:49
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

