Hazine yüksek faizle borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvili ihalesiyle 36 milyar 926 milyon lira borçlanmaya gitti.

Düzenlenen ilk ihalede, 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz yüzde 38,16, bileşik faiz yüzde 41,8 oldu. Savaş öncesinde 16 Şubat'ta 2 yıl vadeli ihalede bileşik faiz yüzde 36,05 olmuştu.

Nominal teklifin 14 milyar 822 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 9 milyar 472 milyon lira, net satış 9 milyar 815,5 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan gelen 11 milyar 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 854 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 600 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,63 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,41, reel bileşik faiz yüzde 5,48 olarak hesaplandı.

Nominal teklifin 5 milyar 130 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 630 milyon lira, net satış 3 milyar 610,5 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 543 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 700 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, iki ihalede toplam 36 milyar 926 milyon lira borçlandı.​​​​​​​

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır