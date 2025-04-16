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Kapalıçarşı'da uzun kuyruklar oluştu 'Trump ateşi yaktı' Talep arttı! Yatırımcının gözü rakamlardayken altında yeni rekor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
16.04.2025 09:13
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Altın fiyatları peş peşe rekor kırarken Kapalı Çarşı'da da altın için uzun kuyruklar oluştu. Kimi vatandaşlar altın almak için sırada beklerken kimisi de uzun zamandır yaptığı birikimleri bozdurmak için sırada yer aldı. Altındaki hareketlilikle beraber güvenli liman olarak görülen altına talep de arttı. Öte yandan son olarak altında yeni rekorlar da görüldü. Ons altın en yüksek 3291 doları görürken gram altın da 4034 TL seviyesini gördü.

Kapalıçarşı'da uzun kuyruklar oluştu 'Trump ateşi yaktı' Talep arttı! Yatırımcının gözü rakamlardayken altında yeni rekor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşı, küresel gerginlikler derken altın tüm bu belirsizlikler arasında bir yıldız gibi parladı. Güvenli liman olarak görülen altın değer kazandıkça talep de her geçen gün artıyor.

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Show Haber'de yer alan habere göre; Kapalı Çarşı'da mikrofon uzatılan vatandaşlardan bazısı yatırım yapmak için geldiğini, bazısı da bozdurduğunu söyledi. Kimi de alacağı altını yastık altı yapacağını söyledi.

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"TRUMP ATEŞİ YAKTI"

Altın, döviz ve para piyasaları uzmanı Reşat Yılmaz "Trump ateşi yaktı desek doğru olur" ifadelerini kullandı. Trump'ın ticaret savaşı altının ateşini yükseltti. Fiyatlarla beraber talep de arttı. Mikrofon uzatılan bir vatandaş "Her ay bir miktar ayırmaya çalışıyorum, o şekilde yatırım yapıyorum" derken bir başkası da "Herkes geçim derdinde, birikimi tabii olanlar şanslı şu durumda" şeklinde konuştu. Yılmaz "Birikimi olan yani kenarda köşede az da olsa altın tutmalarında yarar vardır" dedi.

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Gemisini güvenli limana demirleyenlerin sayısı giderek artıyor. Yılmaz "Satıştan ziyade vatandaş bu seviyelerde altın alıyor desek doğru olur" dedi. Trump iktidara geldiğinden beri zaten altında yükselen bir trend vardı. Bu ticaret savaşlarından da sağ çıkmayı başaran yatırım aracı yine altın oldu.

Yılmaz "Paralelinde gümüş onsu da hızlı şekilde yükseldi. Tabii vatandaşlarımız daha çok altına yöneliyor" şeklinde konuştu.

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ÖNÜNDE UZUN KUYRUK OLUŞTU

Altındaki yükseliş Kapalı Çarşı esnafını da hareketlendirdi. Bir sarrafın önündeki kuyruk dikkat çekti. Vatandaşların kimisi altın alıp yastık altına koymak için kimisi de bu zamana kadar yastık altında biriktirdiklerini bozdurmak için sırada bekledi.

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Uzmanlara göre altının yıldızı daha da parlayacak. Yılmaz "Yıl sonuna doğru altın onsu da 3600 - 3700 lira bandını görme ihtimali gerçekten çok yüksektir. Bu da altını yukarı seviyelere taşıyacaktır" dedi.

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ALTINDA YENİ REKOR SEVİYELER

Öte yandan son olarak altında yeni rekor seviyeler görüldü. Küresel gelişmeler altın fiyatına etki etmeye devam ederken son olarak ons altında en yüksek 3291 dolar seviyesi görüldü. Gram altındaki yükseliş de dikkat çekti. Gram altında da en yüksek seviye olarak 4034 TL seviyesi görüldü.

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16 NİSAN 2024 ALTIN FİYATLARI

Gram altın 4031 TL seviyesinde, ons altın da 3290 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Ons Altın / TL
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Ons Altın / USD
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09:45
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% 1.91
09:45
Cumhuriyet Altını
26.508,00
26.652,00
% 0.77
17:01
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