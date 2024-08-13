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Kuyumcuların yeni hedefi belli oldu! Hem ons altın hem de gram altın tahmini: Önce yarın sonra yılsonunda yaşanacakları anlattılar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.08.2024 07:58
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Altın fiyatları için yarın en kritik gün. Ons altın ve gram altın fiyatı bugün ABD enflasyon verisi öncesi hareketli bir güne başladı. ABD TÜFE verisi sonrası altının ons fiyatı için iki uzmanlardan iki senaryolu tahmin geldi. Yurt içinde gram altın fiyatı merak edilirken kuyumcular yılsonu tahminlerini 3 bin TL olarak açıkladı. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ağustos Salı güncel altın grafiği…

Orta Doğu'daki gerilimin tırmanma ihtimalinin etkisiyle geçtiğimiz 3 iş gününde güçlü yükseliş gösteren ve 2381 dolardan 2473 dolara kadar yükselen ons atın, bu sabah hafif geriledi. İran'ın bu hafta içinde İsrail'e saldırabileceği korkusuyla yükselen altının ons fiyatı, gelen kar realizasyonları ile şu sıralarda düne göre yüzde 0,35 kayıpla 2465,41 dolardan işlem görüyor.

ONS ALTIN (34)

ABD ENFLASYONU YARIN AÇIKLANACAK

Piyasalar bugün ABD'de açıklanacak üretici fiyat endeksini ve yarın açıklanacak tüketici fiyat endeksi rakamlarını bekliyor. Veriler, ABD merkez bankacılarının bir yandan enflasyonu kontrol altına almaya çalışırken bir yandan da resesyondan kaçınarak "yumuşak iniş" gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine dair ipuçları sunacak. TÜFE verilerinin manşet ve çekirdek fiyatların aylık bazda yüzde 0,2 arttığını göstermesi bekleniyor.

DOLAR (1)

ONS ALTIN FİYATI İÇİN İKİ SENARYO

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Altın haftaya sağlam bir başlangıç yaptı, ancak hafif kar alımlarıyla bir miktar geriledi. ABD enflasyon verileri daha yumuşak gelirse fiyatlar bundan fayda görecektir, bu da ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül ayında agresif bir faiz indirimine gideceği umutlarını yeniden canlandıracaktır. Eğer piyasalar 50 baz puanlık bir indirimin gerçekleşeceği konusunda daha iyimser olursa, bu durum altın fiyatını 2.500 dolar seviyesine doğru itebilir" dedi.

ONS ALTIN (8)

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde gram altın fiyatı bu sabah 2.627 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4.482 TL’den değerleniyor. Cumhuriyet altını da 18.241 TL’den ekranlara yansıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.648,09
2.648,63
% -21,36
08:25
Ons Altın / TL
82.373,41
82.530,40
% -615,84
08:40
Ons Altın / USD
2.460,45
2.460,70
% -12,35
08:40
Çeyrek Altın
4.236,95
4.330,51
% -34,93
08:25
Yarım Altın
8.447,42
8.661,02
% -69,86
08:25
Ziynet Altın
16.947,80
17.269,07
% -139,29
08:25
Cumhuriyet Altını
17.706,00
17.973,00
% 123,00
16:52
Dev bankadan dolar ve euro için yılsonu tahmini Dev bankadan dolar ve euro için yılsonu tahmini

‘BU SENE BİR KEZ…’

Peki gram altın tahminleri neler? Kuyumculardan açıklama geldi. Dünyadaki savaşlar ve gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Şu anda altın fiyatları dünya borsalarında 2 bin 400 doların üzerine çıktı. Türkiye'de gram altın fiyatı ise 2 bin 670 TL civarında seyrediyor. Bu bir müddet düşüş yaşamıştı. Fed'in faizleri daha hızlı artıracağı konuşuluyordu. Amerikan Merkez Bankası'nda (FED) altın fiyatları 2 bin 400 doların altına sarkıp 2 bin 370 dolarlara kadar gerilemişti. Ancak biz o zamanda da söylemiştik. Bu geri çekilmeler altın yatırımı yapmak isteyenler için bir fırsattı, bu fiyatlardan istifade etsinler diye. O dönemde Türkiye'de altın fiyatları 2 bin 300 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak bu son dönemde Amerika'da işlerin yolunda gitmediği, Fed başkanlarının bir kısmının faiz indirimi konusunda acele edilmemesi gerektiğini ifade etmesi ile birlikte bankanın beklendiği kadar faiz indirmeyeceği ortaya çıktı. Benim şahsi kanaatim, faiz indirecekler ama bu faiz indirimi çok hızlı olmayacak. En azından bu sene bir kez faiz indirileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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‘ALTIN GÜVENİLİR LİMANDIR”

Altının her zaman güvenilir bir liman olduğunun altını çizen Salih Özman, "Fed faiz indirmediğinde, uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında dolar değer kazandı. Her ne kadar şu anda Türkiye'de bir döviz bolluğu oluşturularak dövizin cazibesini yitirdiği görünse de, faizlerin yüksek olmasından dolayı bu söylentiler dolar kurunu yukarı çekti. Tabii ki sadece ekonomik gerekçeler altın piyasasını artırmıyor. Altın, her zaman güvenli limandır. Puslu ortamlarda, savaş ve kıtlık dönemlerinde insanlar için güvenilir bir kaynaktır ve her zaman insanlar bunu ellerinde tutmaya çalışır, dolayısıyla kazandırır" şeklinde konuştu.

GRAM ALTIN (53)

“MERKEZ BANKALARI BİLE ALTINI GÜVENLİ LİMAN OLARAK GÖRÜYOR”

Dünyadaki olayların altın piyasasını etkilediğine değinen Özman, "Dünya merkez bankaları ellerinde altın bulundurmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da altın rezervlerini sürekli artıran, hatta her zaman ilk üç içinde rezervlerine alım yapan bir merkez bankasıdır. Kısacası, dünya merkez bankaları bile altını güvenli bir liman olarak gördüğü için ellerinde tutuyor. Bu da bir talep oluşturuyor. Tabii ki son dönemde İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar ve ortadaki savaş tehdidi de altın piyasasını etkileyebiliyor" diye konuştu.

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KUYUMCULARDAN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Yılbaşına kadar altının yüzde 10 daha artabileceğini vurgulayan Özman, şunları söyledi:

“2024 yılının Ocak ayında 2 bin 700'lü rakamlar telaffuz ediliyordu, zaten şu anda 2 bin 700 TL oldu. Yani aslında yılın 8. ayında beklentiler karşılandı. Yıl sonu altın fiyatı beklentisi 2 bin 700 TL idi ve 2 bin 700 TL'ye ulaştı. Bundan sonra daha artar mı? Evet, artar. Yani şu anda senenin bitmesine 4 ay var, en azından bu süre içerisinde yüzde 10 daha artacaktır ve 3 bin TL sınırına ulaşacaktır. Bundan sonraki hedef yılbaşı için 3 bin TL olacaktır diyebilirim.”

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