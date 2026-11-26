Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün itibarıyla yurt içinde cevherden üretilen altın alım işlemlerine ara verdi.

BUGÜN İTİBARIYLA UYGULANACAK

Bankacıların verdiği bilgiye göre karar bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

MERKEZ BANKASI'NIN ALTIN ALIMINI DURDURMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Merkez Bankası'nın yerli altın alımını durdurması, Türkiye'deki madenlerde üretilen altınları artık bir süre satın almayacağı anlamına geliyor. Böylece maden şirketleri ürettikleri altını doğrudan piyasaya sunabilecek. Uzmanlara göre bu adım, altın ithalatındaki kısıtlamalar nedeniyle zorlanan sektörü rahatlatabilir ve Türkiye ile dünya piyasaları arasındaki fiyat farkının azalmasına katkı sağlayabilir.

DAHA ÖNCE DE YERLİ ALTIN ALIMLARINA ARA VERMİŞTİ

TCMB, 2026 yılı Para Politikası metninde piyasa koşullarını dikkate alarak Ekim 2025’te yurt içinde cevherden üretilen altınların Türk lirası karşılığında satın alınmasına ara verdiğini açıklamıştı.

Son gelişmeyle birlikte Merkez Bankasının yerli altın alımlarına yeniden ara verdiği bildirildi. Uygulamanın ne zaman sona ereceğine ilişkin ise henüz bir tarih açıklanmadı.