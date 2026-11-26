Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Sosyal konut projelerine ilişkin güncel rakamları paylaşan Bakan Kurum, son 24 yılda TOKİ aracılığıyla 1 milyon 770 bin konut ürettiklerini ve 5 milyondan fazla vatandaşı güvenli yuvalara kavuşturduklarını söyledi.

YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AY VADE

Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut kampanyasıyla vatandaşlara yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunduklarını belirtti.

106 BİN 914 KONUTUN YAPIMINA BAŞLANDI

Projede gelinen son noktayı açıklayan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık; deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz.”

İSTANBUL’A 100 BİN SOSYAL KONUT

500 bin sosyal konut projesinde İstanbul’un 100 bin konutla ilk sırada yer aldığını belirten Kurum, Türkiye’nin ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul’da başlattıklarını hatırlattı.

KİRALIK SOSYAL KONUTLAR İÇİN TARİH VE FİYAT BELLİ OLDU

İstanbul’da hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut projesine ilişkin de güncel bilgileri paylaşan Bakan Kurum, ilk etapta bin 71 konutun tamamlandığını duyurdu.

Kurum, “Aralık ayı itibarıyla ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.” dedi.

1,5 TRİLYON LİRALIK EKONOMİK HACİM

Sosyal konut projelerinin ekonomiye katkısına da değinen Bakan Kurum, sosyal konut seferberliğinin toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacmiyle 300 sektörde üretimi artırdığını ve yeni iş imkânlarına kapı açtığını ifade etti.

BAKAN KURUM: 'İZMİR KÖRFEZİ’NDE DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİNİ BAŞLATIYORUZ'

İzmir Körfezi'nde yıllardır devam eden kirlilik, balık ölümleri ve kötü koku sorununa yönelik yeni bir adım attıklarını da söyleyen Murat Kurum şu ifadeleri kullandı;

"Yıllardır biriken kirlilik, balık ölümleri ve ağır kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi’nde, dijital ikiz ve modelleme çalışmalarımızla sorunu tüm yönleriyle teşhis ettik. Körfezimizi tedavi için bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. İzmir Körfezi’nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz; güzel İzmir’imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz!"