Dünyanın en yüksek fiyatlı gastronomi ürünlerinden biri olan beyaz havyar, Türkiye'de oldukça sınırlı bir üretim alanına sahip. Balıklardan değil, kara salyangozlarının yumurtalarından hazırlanan bu özel ürünün kilogramı uluslararası piyasada yaklaşık 3 bin eurodan, yani 165 bin liradan alıcı bulabiliyor. Türkiye'de Trabzon ve Burdur'da üretimi gerçekleştirilen beyaz havyar, özellikle yabancı ülkelerdeki lüks gastronomi sektörünün dikkatini çekiyor.

İnci görünümündeki beyaz yumurtalarıyla tanınan ürün, gastronomi dünyasında "Caviar d'escargot" ismiyle anılıyor. Üretim için özel çiftliklerde yetiştirilen kara salyangozlarından yararlanılırken, bu süreçte özellikle "Helix Aspersa Maxima" türü tercih ediliyor.

BİR KİLOGRAMI İÇİN BİNLERCE EURO ÖDENİYOR

Beyaz havyarın yüksek fiyatlı ürünler arasında bulunmasında üretim koşulları önemli rol oynuyor. Salyangozlardan elde edilen yumurtaların sınırlı miktarda olması ve hazırlık aşamasında yoğun insan emeğine ihtiyaç duyulması, ürünün değerini artırıyor.

Uluslararası pazarda kilogramı yaklaşık 3 bin euroya kadar çıkan beyaz havyarın Türk lirası karşılığı yaklaşık 165 bin lirayı buluyor. Ürün, yüksek maliyetine rağmen özellikle lüks restoranların menülerinde ve seçkin şarküterilerde tüketiciyle buluşuyor. Yurt dışındaki gastronomi pazarından da talep görüyor.

SALYANGOZ YUMURTALARI ÖZEL İŞLEMLERDEN GEÇİYOR

Beyaz havyarın hazırlanması, salyangozların yumurtalarını bırakmasıyla başlayan dikkat gerektiren bir dizi işlemden oluşuyor. İlk aşamada yumurtalar çalışanlar tarafından tek tek toplanıyor. Toplanan yumurtalar temizlendikten sonra ayrıştırılıyor ve işlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Üretimin her aşamasında titizlik gerektiren işlemlerin bulunması ve elde edilen miktarın sınırlı kalması, beyaz havyarın kilogram fiyatının yüksek seviyelere ulaşmasında etkili oluyor.

TRABZON'DAKİ TESİSTE BULGARİSTAN'DAN GETİRİLEN SALYANGOZLAR KULLANILIYOR

Türkiye'deki üretim merkezlerinden biri Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde bulunuyor. Burada kurulan özel tesiste yetiştiricilik faaliyetleri, Bulgaristan'dan temin edilen anaç ve yavru salyangozlarla yürütülüyor.

Tesiste yetiştirilen kara salyangozlarının bıraktığı yumurtalar toplanarak işleniyor ve beyaz havyar üretiminde kullanılıyor.

ÜNİVERSİTEDE ÜRETİM KAPASİTESİNE YÖNELİK ARAŞTIRMALAR VAR

Beyaz havyarın Türkiye'deki diğer üretim noktası ise Burdur. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde kara salyangozlarının yetiştirilmesine ilişkin bilimsel çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Üniversitede yürütülen araştırmalarda salyangozların hangi koşullarda yetiştirileceği ve üretim kapasitesinin nasıl artırılabileceği üzerinde duruluyor.