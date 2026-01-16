FİNANS

Nakit ile altın alımı bitiyor sananlar dikkat! 'El konulacak' iddiasını açıkladı

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan 'nakit parayla altın satışının yasaklandığı' ve 'vatandaşın bandrolsüz altınına el konulacağı' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesini, vergi güvenliğinin sağlanmasını, saflık ayarı ve ağırlık konusundaki sahteciliğin önlenmesini, ayrıca rafineriler tarafından üretilen kıymetli madenlerin ambalajlanarak standart haline getirilmesini amaçlıyor.

Sistem, tüm basılı kıymetli madenler ile standart işlenmemiş kıymetli madenler kapsamındaki 1 gram ve üzeri altın, gümüş, platin, paladyum ve Darphane tarafından belirlenecek diğer ürünler veya ürün gruplarını kapsıyor.

LAZERLE İŞARETLENECEK

Bu kapsamda işlenmemiş altınların sistem üzerinden takibi sağlanarak, 1 gramdan 10 grama kadar (10 gram dahil) altın, gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek.

10 gramın üzerindeki kıymetli madenlerde ise güvenlikli etiket üzerindeki seri numarası hem kıymetli madenin üzerine hem de ambalajın üzerine lazerle işaretlenecek.
HANGİ ALTINLAR KAPSAM DIŞI OLACAK?

Buna karşılık, bilezik, yüzük ve kolye gibi işlenmiş altınlar ile 22 ayar, 18 ayar gibi farklı ayarlardaki altınlar KMTS kapsamı dışında tutulacak.

30 BİN TL BARAJI

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla 30 bin liraya kadar olan alışverişlerde nakit ödeme yapılabilirken bu tutarın üzerindeki ödemelerin banka veya finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunluluğu devam edecek.
Bu çerçevede, kıymetli madenler için yapılan alışverişlerde güncel piyasa fiyatları dikkate alındığında vatandaşlar yaklaşık 5 grama kadar kıymetli madeni nakit olarak satın alabilirken bu sınırı aşan tutarlardaki işlemler ise tevsik zorunluluğu kapsamında bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

"AÇIKLAMAKTAN BIKTIK"

Yapılan bu hazırlığın başta sosyal medya olmak üzere çeşitli platformlarda yanlış yorumlanması, tüketicilerde de kafa karışıklığına yol açtı. Kuyumcular ise iddiaların asılsız olduğunu ve spekülatif amaç taşıdığını belirtiyor.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Sönmez, 30 bin liranın üzerindeki işlemlerin banka üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu ve tüm sektörlerde bazı limitlerin üzerindeki alışverişlerde bu uygulamanın bulunduğunu söyledi.

Sönmez, "Bu yeni bir durum değildir ve sadece kuyumculuğu kapsamaz, bütün sektörleri kapsar. 'Altın artık nakitle alınamayacak' diye yanlış açıklamalarda bulunmak piyasada kaos oluşturma çabasıdır" dedi.
KUYUMCULARDA 3 KATI FAZLA

Ödeme kaydedici cihazlarla alışverişte 36 bin lira limiti olduğunu vurgulayan Sönmez, bu limitin diğer sektörlerde 12 bin lira iken kuyumculukta üç katı daha fazla belirlendiğini belirtti.

Sönmez, bandrollü olmadığı gerekçesiyle "yastık altı altına el konulacağı" iddialarının da art niyetli açıklamalar olduğuna dikkati çekerek, KMTS'nin amacının vatandaşı korumak ve dolandırıcılığın önüne geçmek olduğunu dile getirdi.

KMTS'nin, sahte ve replika ürünlerin önüne geçmek için barkod sistemiyle çalışan bir güvenlik uygulaması olduğunu vurgulayan Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu durum sadece rafineri ürünlerini kapsar, vatandaşın bileziği, küpesi veya gerdanlığıyla ilgisi yoktur. Son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan 'nakit parayla altın satışının yasaklandığı' ve 'vatandaşın bandrolsüz altınına el konulacağı' yönündeki iddialar tamamen asılsız."

Sönmez, sektörün güven esasıyla çalıştığına dikkati çekerek, reyting kaygısıyla yanlış bilgi yayan sosyal medya içerik üreticilerine tepki gösterdi.

Asılsız haberlerin hem esnafı hem vatandaşı paniklettiğini, bu nedenle yetkisi olmadığı halde konu hakkında açıklamalar yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini dile getiren Sönmez, "Kuyumculuk sektörü stratejik bir sektördür. Bu sektöre zarar vermek ülkenin temeline dinamit atmaktır. Biz artık bu asılsız iddiaları müşterilerimize açıklamaktan bıktık." dedi.
YETKİ BELGESİ HARÇLARINA TALEP

Sektörlerini ilgilendiren bir diğer meselenin de "Kuyum Ticareti Yetki Belgesi" harçları olduğuna işaret eden Sönmez, bu harçların yüksek olduğunu dile getirdi.
Sönmez, esnafın kayıt altına alınmasının gerekli bir uygulama olduğunu ancak yüksek harçların mağduriyet oluşturabileceğini dikkate alarak bunların daha makul seviyeye çekilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.405,63
6.406,46
% 0.19
14:13
Ons Altın / TL
199.477,80
199.551,25
% 0.32
14:28
Ons Altın / USD
4.609,72
4.610,32
% 0.1
14:28
Çeyrek Altın
10.249,01
10.474,55
% 0.19
14:13
Yarım Altın
20.433,97
20.949,11
% 0.19
14:13
Ziynet Altın
40.996,06
41.770,09
% 0.19
14:13
Cumhuriyet Altını
43.030,00
43.679,00
% 0.48
13:05
