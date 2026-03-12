Petrol 100 doları aştı, altın fiyatlarında düşüş: Piyasalarda yeni tablo

ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan savaş Orta Doğu'daki gerilimli süreç petrol fiyatları ve altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'da yaşanan çatışmalardan kaynaklı olarak küresel piyasalarda belirsizlikler sürerken petrol fiyatları yeniden hareketlendi. Hafta başı 119,50 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, salı günü en düşük 82 doları test etmişti. Altın fiyatları da düşüş yönlü hareket etti. Peki, gram altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte 12 Mart 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

PETROL FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Yönünü tekrar yukarı çeviren Brent petrol bir defa daha kritik 100 dolar seviyesini aştı. Dün %2,45 primle 93,60 dolardan kapanış yapan petrol fiyatı, bugün ilk işlemlerde en yüksek 101,60 doları gördü. TSİ 06:10 itibarıyla petrol fiyatında 100 dolara yakın seyrediyor.

Hürmüz Boğazı'nın günlerdir Orta Doğu’nun ihracat gemilerine kapalı durumda olması ve Boğazdan geçen ve küresel arzın yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen petrolün piyasaya gelmemesinin, petroldeki hareketlerin sebebi olarak gösterildiği belirtiliyor. Diğer yandan Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırı düzenlenmesi ve Umman'daki petrol tesislerinin hedef alınmasıyla gerilim yeniden tırmandı. İranlı askeri yetkililerden gelen petrol fiyatı için '200 dolar' çıkışları ise dikkat çekti.

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı üye ülkeleri, 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya vardı. Ancak bu arzın kısa vadeli çözüm olacağı ve bu sebeple fiyatlarda kalıcı düşüşü desteklemediği aktarılıyor.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Artan petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini yeniden artırması ve güçlü doların baskı yaratmasıyla altın fiyatları düşüşe geçti. Altın, güçlü dolar ve petrol fiyatlarındaki yükselişin faiz indirimi beklentilerini zayıflatmasıyla sınırlı düşüş kaydetti.

Ons altın gün içinde en yüksek 5183 dolar, en düşük 5125 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 08.52 itibarıyla 5.154 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise gün içinde en yüksek 7349 TL, en düşük 7268 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 08.38 itibarıyla 7.304 TL seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

12 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.52 itibarıyla 5.154 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.38 itibarıyla 7.304 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.41 itibarıyla 11.949 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.42 itibarıyla 23.903 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.52 itibarıyla 49.602 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.52 itibarıyla 120.495 TL seviyesinde.