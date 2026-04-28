Petrolde yüksek seyir, altında baskı: Gözler 'Orta Doğu' ve faiz kararlarında

Orta Doğu'daki gelişmeler piyasaları etkilemeyi sürdürüyor. ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik girişimlerdeki belirsizlik ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin neredeyse durma noktasına gelmesi petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol fiyatı 109 doların üstüne çıktı. Orta Doğu'daki gerilim ve müzakerelerle ilgili yaşayan gelişmeler altın fiyatlarını da etkiledi. Doların güçlenmesi ve petroldeki yüksek seyir, altın üzerinde baskı oluşturdu.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4701 dolar, en düşük 4666 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 06.28 itibarıyla 4.672 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6807 TL, en düşük 6647 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.13 itibarıyla 6.767 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons gümüş saat 06.28 itibarıyla 74,75 dolar, gümüş gram fiyatı saat 06.28 itibarıyla 108,23 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Piyasalar bir yandan Orta Doğu'daki gelişmeleri bir yandan da merkez bankalarının faiz kararlarını takip ediyor. Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına odaklanırken ABD Merkez Bankası Fed Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak. Perşembe Avrupa'da ECB ve İngiltere'de BoE'nin faiz kararları takip edilecek.

28 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 06.28 itibarıyla 4.672 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 06.13 itibarıyla 6.767 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 06.13 itibarıyla 11.064 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 06.13 itibarıyla 22.128 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 06.28 itibarıyla 45.320 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 06.28 itibarıyla 110.932 TL seviyesinde.