Piyasalar sarsıldı: Altın çakıldı, petrol uçtu! 3 haftanın dibini gördü

Altın fiyatları son dakika... Gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yatırımcısı altın fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Ons altında düşüş devam ederken son üç haftanın en düşük seviyesi görüldü. Geçtiğimiz hafta üç ayın zirvesine ulaşan altın, birkaç işlem günü içinde yükselişinin önemli bölümünü geri verdi. İşte 2 Eylül 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

ALTINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4335 dolar, en düşük 4282 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.03 itibarıyla 4302 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6732 TL, en düşük 6650 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.47 itibarıyla 6669 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın geçtiğimiz günlerde üç ayın en yüksek seviyesini görmüştü. 2 Eylül sabahında 4304 doların görülmesiyle zirveden sert geri çekilme yaşandı. Söz konusu hareket ağustostaki hızlı yükselişin tersine çevrildiğini gösterdi.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Brent petrol fiyatı ise 95 doların üzerine çıktı. Jeopolitik risklerin sürmesi enerji fiyatlarında yukarı yönlü baskıyı artırdı. Petrol fiyatlarındaki yükselişte, ABD ile İran arasında çatışmaların yeniden tırmanmasıyla piyasalarda arz endişelerinin artması etkili oldu.

Küresel piyasalar bugün için ABD'de açıklanacak ADP istihdam raporuna kilitlendi. Cuma günü ise tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri takip edilecek.

3 HAFTANIN DİBİNİ GÖRDÜ

Altın fiyatları, ABD-İran çatışmasının petrol ve enflasyon endişelerini artırmasıyla düşüşünü dördüncü güne taşıdı. Ons altın 4.304 dolara gerileyerek 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Ons altın 7 Ağustos’tan bu yana en düşük seviyeyi görürken üst üste dördüncü işlem gününde de değer kaybetti.

Altındaki düşüşün arkasında ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden şiddetlenmesi gösteriliyor. Diğer yandan petrol fiyatlarındaki yükseliş de piyasalarda yeni bir enflasyon dalgası endişesi yarattı.

CNBC-e'de yer alan habere göre; DHF Capital CEO'su Bas Kooijman, ABD-İran geriliminin petrol fiyatlarını yukarı çekmesinin enflasyon endişelerini artırdığını belirterek, daha pahalı petrolün para politikasının sıkı kalacağı beklentisini güçlendirebileceğine dikkat çekti. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in bu ayki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı yapma ihtimalini yüzde 67 olarak görüyor.

Öte yandan güçlü seyrini koruyan ABD dolarının da değer kazanmasıyla dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirip değer metal üzerinde ek baskı oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca altındaki düşüş diğer değerli metalleri de etkiledi. Gümüş yüzde 1 düşüşle 63,60 dolar seviyesinde.