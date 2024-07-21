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Rekordan ‘U’ dönüşü: Hep gram altın konuşuluyordu: Çeyrek altın için 6 bin TL tahmini geldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.07.2024 09:42
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Hafta içinde hem ons altın hem de gram altın fiyatı rekor seviyelere yükselmesine rağmen kapanışı düşüş ile yaptılar. Yatırımcılar tam ‘altın yükseliyor’ derken gelen bu hamle sonrası altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı’dan yeni bir tahmin geldi. Yatırımcıların vazgeçilmezi olan altının gram fiyatı için 3500 TL öngörüsünde bulunan uzman, çeyrek altın fiyatı tahmininde de bulundu. 6000 TL’ye yükselebilir!

Rekordan ‘U’ dönüşü: Hep gram altın konuşuluyordu: Çeyrek altın için 6 bin TL tahmini geldi

Altın fiyatları dün yüzde 1,5’tan fazla düşerek 3 haftalık kazanç serisine son verdi. Altının ons fiyatı 2.483 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan ve 2.300 dolar civarında işlem gördü ve haftayı ise yüzde 1'e yakın kayıpla tamamladı. Yurt içinde ise 24 ayar külçe altının gram fiyatı rekor kırmasının ardından geçen hafta yüzde 0,27 azalışla 2 bin 552 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,12 değer kaybederek 16 bin 720 liraya geriledi.

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GRAM ALTINDA KAZANÇ YÜZDE 35’E YAKLAŞTI

Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları dikkatle takip ederken, altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte uzman ismin açıklamalarından satırbaşları:

“Altın fiyatlarında yükselişler devam ediyor. Yılbaşından bu yana Ons altında yüzde 20'ye yakın değer kazanımı, gram altında ise yüzde 35'e yakın değer kazanımı gördük. Özellikle son haftada yeni zirvelerin geldiğine de şahit olduk.

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ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Ons altında 2.483 dolar seviyesine kadar yükselişler geldi. Nedenlerine baktığımızda tabii ki Fed tarafından gelebilecek olan faiz indirimi artık Eylül'de yüzde 94 ihtimale ulaşmış oldu. Yani yatırımcılar yüzde 94 ihtimalle Fed'de yüzde 25 indirim bekliyor. Bununla beraber Avrupa kanadında hem İsviçre Merkez Bankası hem de Avrupa Merkez bankasından faiz indirimleri gelmişti. Ağustos ayı itibariyle de global merkez bankalarından İngiltere'nin de faiz indirimi beklentisinin yükselmiş olması altın cephesinin güçlenmesini sağlıyor."

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HEM GRAM HEM ÇEYREK ALTIN TAHMİNİ

2025 yılı başlamadan gram altında 3 bin 500 TL bandının aşılma ihtimali olduğunu söyleyen Sarı, çeyrek altında ise 6 bin TL seviyelerine yaklaşma öngörüsünü hatırlattı.

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