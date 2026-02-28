FİNANS

Savaş başladı, alarm verildi! İslam Memiş’ten açıklama: ‘Altın vuruş var, dünya ekonomisi çöker’

İsrail’in İran’a saldırması ile gözler bir kez daha Orta Doğu’ya çevrildi. İran ise İsrail’e füze saldırısını şu dakikalarda başlattı. Öte yandan pazartesi günü piyasaların nasıl açılacağı da yatırımcıların ilgi odağında. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, pazartesi günü piyasalarda neler olabileceğine ilişkin Mynet’e önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a karşı önleyici saldırı başlattığını açıkladı. Başkent Tahran’da dahil olmak üzere 4 şehirde patlama seslerinin geldiği biliniyor. Öte yandan İsrail, operasyonun ABD ile ortak gerçekleştiğini kaydetti. Donald Trump ise “İran'a büyük bir operasyon başlattık” sözlerini kullandı.

Orta Doğu’da yaşanan karışıklıklar ise ‘Pazartesi piyasalar nasıl açılır?’ sorusunu akıllara getirdi. Şu anda 5 bin 264 dolar seviyesinde ons altın, 7 bin 435 TL seviyesinde ise gram altın bulunuyor.

PAZARTESİ GÜNÜ PİYASALARDA NELER OLACAK?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Mynet’e özel yaptığı açıklamalarda pazartesi günü için beklentilerini paylaştı. Memiş, piyasalarda gergin bekleyişin devam ettiğini pazartesi günü bir fiyatlamanın beklendiğini söyledi.

“EN FAZLA 5 GÜN SÜRECEK”

5 bin 400 – 5 bin 500 dolar seviyelerinin sürpriz olmayacağını bu savaşın en fazla 5 gün sürmesini beklediğini ifade eden Memiş, şu cümleleri kurdu:
“Gram altın tarafında 8 bin 50 ile 8 bin 100 TL gibi direnç seviyeleri var, yakından takip edeceğiz. 2025 Kasım’da 2026’da neler olacağını söylemiştim. 2026 manipülasyon yılı, bu şekilde devam edecek bu yıl. Her ay farklı bir hikâye göreceğiz”
“İKİNCİ YARI GÜZEL GEÇECEK”

İlk çeyrekte jeopolitik hikayelerin olduğunu diğer çeyreklerde ise Fed’in, dış siyasetin konuşulabileceğini belirten Memiş, her ay farklı bir hikâyenin oluşacağını söyledi. Dünya piyasaları için yılın ikinci yarısının ve 2027’nin güzel geçeceğinin altını çizen Memiş, şu sözleri kaydetti:

“Savaş gerginliği, jeopolitik riskler falan derken altın ve gümüş tarafında bu yükselişler hepsi satış için bir fırsat. Altın tarafında 6 bin dolar direnci var, bu seviyeyi görünce yavaş yavaş çıkılması gerekir. Ev veya araba alacaklar, nakde ihtiyacı olanlar bunu fırsat bilsin”
“6 BİN DOLAR SEVİYESİ”

Adını ‘altın vuruş’ olarak adlandırdığı bir sürecin olduğunu belirten Memiş, bu süreç ile ilgili şu cümleleri kurdu:

“2 bin dolarlık bir satış bekliyorum. Stratejim, yılın ilk yarısında yükseliş ikinci yarısında ise düşüş. Ocak ayında yatırımcıları uyarmıştım, ‘Bu satışları sürpriz olarak görmeyin, daha önümüzde altın vuruş var’ demiştim. Altın vuruşta 6 bin dolar seviyesinden olacak. Manipülasyon yılı olduğu için zamanı kestiremiyoruz maalesef”
HÜRMÜZ BOĞAZI KAPATILIR MI?

Pazartesi günü şok edecek bir tablo ile karşılaşılmayacağını ifade eden Memiş, dünya piyasalarının bunu beklediğini belirtti.

Son olarak sık sık gündeme gelen ‘Hürmüz Boğazı kapatılacak mı?’ sorusuna da yanıt veren Memiş, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

“Bu ihtimal her zaman konuşuluyor ama böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olursa dünya ekonomisi çöker. Çok ciddi bir süreç olur. Gerçek anlamda, farklı bir hikâye konuşuruz. Orta Doğu’daki bütün ülkelerin ticaretinin etkilendiği bir süreç konuşuruz. İran böyle bir şey yaparsa diğer ülkelerden tepki alır ve yalnızlaşır"

