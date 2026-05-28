Savaş tekrar alevlendi: Altın ve gümüş düştü, petrol yükseldi

Altın fiyatları ABD’nin İran’a yönelik yeniden başlayan askeri harekâtının doları güçlendirmesi ve petrol fiyatlarını yükseltmesiyle iki ayın en düşük seviyesine geriledi.
Ons altın bugün 4 bin 365 dolara kadar geriledi. Altının onsu bugün sabah seansında 08.13'te 4 bin 374 dolara geriledi.
Gram altın bugün sabah 08.13'te 6 bin 454 liradaydı. Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 582 liradan satılıyor.
Sabah 09.00'dan itibaren gram altın 6.605'i gördü.
Dolar endeksi yeni günde yukarı yönlü hareketleniyor. Dolar endeksi bugün sabah seansında 08.13'te 99.49 puanda bulunuyor.
Gümüş fiyatlarında da aşağı yönlü sert hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dolar endeksi bugün sabah seansında 08.13'te 71,94 dolar seviyesinde hareketleniyor.
Petrol fiyatları yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Brent petrol bugün sabah seansında 08.13'te 95,64 dolar seviyesinde bulunuyor.
