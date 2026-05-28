Savaş tekrar alevlendi: Altın ve gümüş düştü, petrol yükseldi

Altın ve gümüş fiyatlarındaki dalgalanma ABD-İran hattının yeniden gerilmesi ve doların sert güçlenmesiyle iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Petrol fiyatları yeniden yükseldi.

Cansu Çamcı

Altın fiyatları ABD’nin İran’a yönelik yeniden başlayan askeri harekâtının doları güçlendirmesi ve petrol fiyatlarını yükseltmesiyle iki ayın en düşük seviyesine geriledi.

ALTIN GERİLEDİ

Ons altın bugün 4 bin 365 dolara kadar geriledi. Altının onsu bugün sabah seansında 08.13'te 4 bin 374 dolara geriledi.

Gram altın bugün sabah 08.13'te 6 bin 454 liradaydı. Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 582 liradan satılıyor.

Sabah 09.00'dan itibaren gram altın 6.605'i gördü.

DOLAR YUKARI YÖNLÜ

Dolar endeksi yeni günde yukarı yönlü hareketleniyor. Dolar endeksi bugün sabah seansında 08.13'te 99.49 puanda bulunuyor.

Gümüş fiyatlarında da aşağı yönlü sert hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dolar endeksi bugün sabah seansında 08.13'te 71,94 dolar seviyesinde hareketleniyor.

Petrol fiyatları yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Brent petrol bugün sabah seansında 08.13'te 95,64 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.469,94
6.470,90
% -1.62
09:07
Ons Altın / TL
201.151,14
201.200,22
% -1.66
09:22
Ons Altın / USD
4.382,46
4.383,08
% -1.65
09:22
Çeyrek Altın
10.351,91
10.579,92
% -1.62
09:07
Yarım Altın
20.639,11
21.159,85
% -1.62
09:07
Ziynet Altın
41.407,63
42.190,27
% -1.62
09:07
Cumhuriyet Altını
44.504,00
45.176,00
% -0.56
12:18
Anahtar Kelimeler:
İran Altın Gümüş savaş abd
