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Son 2 ayın en düşük seviyesinde... Bu alım fırsatı olabilir! Altın almak isteyenler dikkat: 'Altını hızlıca yukarı itebilir'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.11.2024 08:32
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Altın son iki ayın sert düşüşünü yaşadı. ABD seçimleri sonrası sarı metalde yaşanan hareketlilik altın almayı bekleyenler için fırsat ortamı oluşturdu. 3 bin liranın üstüne çıkarak her gün rekor kıran altın son dönemeçte 2 bin 800 liralara kadar düştü. Yatırımcılar altının kaderini merak ediyorken Ekonomist Hikmet Baydar, önemli açıklamalarda bulundu.

Son 2 ayın en düşük seviyesinde... Bu alım fırsatı olabilir! Altın almak isteyenler dikkat: 'Altını hızlıca yukarı itebilir'

ABD'de yapılan başkanlık seçimleri ve ABD ekonomisine ilişkin son verilerin ardından altının tahtı sarsılmaya başladı. Fed'in de yaptığı açıklamalar eklenince altında rüzgar tersine döndü. 3 bin lira barajını açarak altın almak isteyenlerin elini ayağını çeken fiyatlar son iki ayın en düşük seviyesini test etmeye başladı.

Ekonomist Hikmet Baydar, altın için neler beklediğini Milliyet'e açıkladı. Baydar, Trump'ın uygulayacağı gümrük vergilerinin ABD'de enflasyonu artırabileceğine vurgu yaparak ayrıca Fed'den beklenem faiz indiriminin de gelmeme ihtimali olduğunu söyledi.

ABD'de açıklanan son enflasyon rakamlarını hatırlatan Baydar, Powell'ın açıklamaları sonrası ons altının teknik destek seviyelerine kadar düştüğünü belirtti.

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ONS ALTIN ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÜKSELEBİLİR

Ons altının önümüzdeki hafta tepki vereceğini belirten Baydar, şu sözleri kullandı:

"Cuma günü ciddi şekilde sıkışık sinyal veren ons altın gelecek hafta için tepki yükselişi sinyalleri vermektedir. 2650 dolar seviyelerine kadar tepki çıkışı yapabilirse yön teknik olarak tekrar yukarı dönebilir"

ABD'nin borçlanmasının artığını aktaran Baydar, altın için bir alım fırsatı olduğunu aktararak, "Altındaki düşüş daha çok gelecekte Trump'ın uygulayacağı politikalarla alakalı olsa da ABD borçlanmasının ciddi boyutlarda ve sürdürülemez bir şekilde yükselmesi gerçeğini değiştirmiyor. Altın güvenli bir liman ve son zamanlarda yaşanan yükselişin arkasındaki en önemli neden de ABD’nin hesapsızca borçlanmasını artırmasıydı. O yüzden bu konu yakın gelecekte tekrar gündeme geleceği için altındaki düşüş bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir" cümlelerini kaydetti.

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GRAM ALTIN YUKARI İVME GÖSTERECEK

Gram altın tarafında da yukarı ivmenin olabileceğini belirten Baydar, sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Gram altındaki düşüşün arkasındaki neden ons altın hareketleri olduğundan, orada gelecek tepki alımı burada da yükselişe neden olacaktır. 2920 lira seviyelerine kısa sürede gelebiliriz. Ayrıca bu seviyelere geldiğinde de tekrar teknik olarak orta vade yukarı sinyalleri gelecektir.

Gram altında güçlü destek 2769 lira seviyeleri olsa da sert düşüşler beklemiyoruz. Özellikle ABD borçlanma konularıyla ilgili haberler altını hızlıca yukarı itebilir.”

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.836,60
2.837,00
% 0.09
23:59
Ons Altın / TL
88.198,01
88.270,88
% 0.09
23:59
Ons Altın / USD
2.562,19
2.562,55
% -0.21
23:59
Çeyrek Altın
4.538,57
4.638,50
% 0.09
23:59
Yarım Altın
9.048,77
9.277,00
% 0.09
23:59
Ziynet Altın
18.154,27
18.497,25
% 0.09
23:59
Cumhuriyet Altını
19.816,00
20.115,00
% 0.78
17:04
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