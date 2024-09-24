Son dakika | Gram altın 2.900, çeyrek altın 5.000 liraya dayandı! Altın fiyatlarında çifte rekor

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltmeye devam ediyor. Küresel merkez bankalarının faiz indirimleri ile birlikte başlayan güçlü yukarı hareket, İsrail'in Gazze operasyonunun Lübnan'a doğru genişletmesinin ardından hızlandı.

ONS ALTINDA YENİ REKOR

Altının ons fiyatı son 1 yıda yüzde 36,85, yıl başından bu yana yüzde 27,70, ay başından bu yana yüzde 5,25 değer kazanmıştı. Ons altın bu sabah 2636,15 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Altın Cuma gününe göre yüzde 0,23 artışla 2634,57 dolardan işlem görüyor.

ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİM ALTIN FİYATLARINA DESTEK VERDİ

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed'in bir dizi güvercin söyleminin ortasında iyi desteklenmeye devam ediyor. Orta Doğu'da İsrail ve Hizbullah arasında açılan yeni bir savaş cephesi, daha geniş bir bölgesel savaşın jeopolitik risklerine karşı korunmak amacıyla güvenli liman altına yönelik bazı akımları da tetikledi. Bölgedeki gerilim muhtemelen daha uzun süre yüksek kalacak ve bu da altın fiyatlarının yükseliş eğilimini koruyabileceğini gösteriyor” dedi.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Yurt içinde gram altın fiyatı da ons altın tarafından esen rüzgar ile yeni bir rekor seviyeyi gördü. Altın gram fiyatı 2900 lira kapısına kadar dayandı. Gram altın bu sabah 2.894 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın fiyatı da 4.950 liradan, Cumhuriyet altını ise 20.155 liradan değerleniyor.