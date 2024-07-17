SON DAKİKA: Gram altın ve ons altında çifte rekor! Kapalıçarşı’da tabelalar yerinden oynadı: İslam Memiş, ‘Bu kadar yeterli’ diyerek uyardı

Son dakika: Altının fiyatı, Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin artmasıyla 2482,41 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’de Donald Trump'ın seçimleri kazanma olasılığı piyasalardaki bu yükselişe destek verdi. Ayrıca beklentilerin altında gelen enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın ılımlı yorumları ons altın fiyatını destekledi.

BUGÜN GRAM, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Yurt içinde ise 24 ayar gram altın fiyatı 17 Temmuz Çarşamba günü 2.777 liranın üzerine çıktı ve tarihi rekor seviyeyi gördü. Çeyrek altın 4.413 TL, Cumhuriyet altını da 17.936 TL’den değerleniyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Piyasa Uzmanı Şirin Sarı, “Ons altında Powell’ın konuşmaları, Fed’in kararları çok çok önemli. İkinci yarı başladıktan sonra merkez bankalarının faiz indirim beklentisi ons altında daha fazla fiyatlanmaya başladı. Faiz indirimlerinin başlamasıyla altın cephesinin güçlenmesini bekleyebiliriz. Bunun yanında jeopolitik gelişmeler çok çok önemli. ABD seçimlerine dair olan endişeler vardı. Bunlar da artık yavaş yavaş piyasayı rahatsız etmeye başladı. Yani güvenli liman ihtiyacını ortaya çıkardı. İşte o yüzden altın fiyatları güçlü tarafta. Özellikle ABD enflasyon rakamlarından sonra bu noktada yükselişlerin hızlandığını gördük” ifadelerini kullandı.

Gram altın fiyatlarının 2400 liralardan yeniden yükselişe geçerek rekor kırdığını da anımsatan uzman isim, bu yükselişin ons altındaki artışla birlikte geldiğini kaydetti.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN İÇİN AĞUSTOS UYARISI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, Ağustos ayında yeni rekorlar görüleceğini belirterek, “Ancak Temmuz’da bu kadar agresif yükselişler yeterli. Bir süre altının dinlenmesi gerekiyor” yorumunu yaptı.

İslam Memiş, kar satışları ve teknik düzenlemelerin sonrasında acemi yatırımcının panik ortamına sokulmasının hedeflendiğini söyleyerek, düşen fiyatlarla birlikte altını satanların Ağustos ayındaki rekor yükselişler geldiğinde büyük bir zarar edeceğini vurguladı.